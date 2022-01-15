2017年1月6-7日，中國南方科技大學工學院與美國麻省理工學院（MIT）機械工程系舉行聯合研討會。一排左起第八人為陳剛。（觀察者網）

大陸觀察者網引述《華盛頓郵報》、路透社等媒體15日報導，距離美國麻省理工學院華人教授陳剛被捕已有一年，3名熟悉案件的知情人士透露，由於對陳剛的審查發現，起訴書中許多所謂「通中」的指控都站不住腳。預料檢察官將很快尋求撤銷對陳剛的指控。《華盛頓郵報》稱，這表明是美政府「中國行動計畫」（China Initiative）的「最引人注目的挫折」。而在去年9月，被稱為是「《中國行動計畫》首案被告」的美國田納西大學諾克斯維爾分校華人教授胡安明，已被宣判無罪。

距離2021年1月14日陳剛被捕，已有一年，美國司法部官網消息顯示，美國工程院院士、麻省理工學院（MIT）教授陳剛因未能向美國能源部披露，他在中國的工作和獲得的獎勵而被起訴和逮捕。

綜合《華盛頓郵報》、路透社等媒體當地時間15日報導，知情人士稱，基於最新資訊，波士頓檢察官最近幾星期拿定主意，建議撤銷此案。本周，波士頓檢察官已經向華盛頓司法部總部發送一份撤訴書，司法部尚未簽署，但有望得到簽署。撤訴可能會在未來幾周內發生。

陳剛是美籍華人（畢業於華中科技大學），擔任麻省理工學院帕帕拉多微奈米工程實驗室主任和固態太陽能熱能轉換中心主任。大約從2013年開始，他在麻省理工學院的研究已經獲得了美國聯邦機構授予的1900多萬美元的資助。

然而，陳剛的罪名無一項與「間諜罪」相關，而是電匯欺詐（2017年申請美國能源部撥款時，未上報與中國科研機構的合作關係）、在納稅申報單上做虛假陳述、未提交外國銀行帳戶報告。

「我們堅持認為他是無辜的」，陳剛的律師布萊恩·凱利（Brian Kelly）表示，「他的申請沒有任何重大遺漏，而政府的好幾項指控完全就是錯誤的。」

審查發現，起訴書中的許多指控都站不住腳。作為證據之一的撥款申請單有重大缺陷，因為上面的資訊混亂而模糊，無法證明陳剛故意遺漏相關資訊。檢察官指控稱，陳剛在申請撥款時，沒有披露與位於深圳的南方科技大學的合作關係。但麻省理工學院的撥款管理人員表示，2017年，陳剛填寫的申請表上並不要求披露與外國機構的關係等資訊。

美國能源部一名高級官員也表示，2017年的申請表不需要陳剛披露與其他大學，或其他中國政府組織的專案的關係。知情人士稱，與能源部官員的談話是決定撤銷對陳剛指控的關鍵。

麻省理工學院也堅定地站在了陳剛的一邊。檢察官聲稱，陳剛和他的研究團隊從中國南方科技大學獲得了1900萬美元。對此，麻省理工學院院長拉斐爾·賴夫（Rafael Reif）去年一月發布公開信，公開力挺陳剛，澄清科研經費並不是用於個人合作，而是一個系的合作，這是麻省理工學院的研究任務。

「換句話說」，賴夫寫道，「這些資金是為了推進一群同事的工作，以及麻省理工學院的研究和教育任務。」

「你們是麻省理工學院不可或缺的成員」，賴夫繼續鼓勵學校的華人師生，「我們重視你們的貢獻......我們重視你們作為朋友的個人價值，正如我們重視麻省理工學院全球大家庭的每一個成員，包括陳教授和他的家人。」作為支持，麻省理工學院還為陳剛支付了所有的訴訟費用。

迄今為止，已有20位科研人員遭無辜波及，其中絕大多數都是華裔科學家。《紐約時報》稱，《麻省理工科技評論》發佈的資料顯示，其中90％的被告都是華裔，被告最終被定罪的比例約為四分之一。事實上，與「中國行動計畫」相關的案例中，只有25％的被告是以「違反《商業間諜法》」為由被起訴，其餘多與違反文書規定有關，例如「未遵守申報程序」「瞞報與中國機構的關係」等。然而，關於該如何申報與中國的合作專案，美國機構的規定往往語焉不詳，令學術界感到困惑。