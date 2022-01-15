竹南虐殺幼兒事件，涉案印尼外配所生2個月大男嬰，安詳地躺在寄養家庭林爸爸懷裡。（謝明俊攝）

苗栗縣今年新增8個寄養家庭生力軍，其中有不少年輕夫妻。（謝明俊攝）

擔任寄養家庭的余錦屏、林秋傳夫婦照顧腦傷女童費盡心力，無怨無悔。（謝明俊攝）

苗栗縣目前有43個寄養家庭，最資深的長達20年。（謝明俊攝）

苗栗縣政府及家扶中心感謝寄養家庭父母們所付出的愛心。（謝明俊攝）

苗栗家扶寄養家庭余錦屏、林秋傳夫婦受訪

苗栗縣政府及苗栗家扶中心合力輔導寄養家庭，今年新增8個新力軍家庭加入，讓全縣寄養家庭已達43戶，最資深的寄養家庭已長達20年。其中，發生在去年11月間，竹南驚爆林姓男子虐殺2歲獨生子埋屍荒野案，同居印尼籍外配當時懷孕，後來生下1子，目前這名嬰兒也由家扶中心安排寄養在林爸爸家中，希望能保護幼兒擺脫這椿悲慘人倫事件影響。

苗栗家扶中心從1991開始接受苗栗縣政府委託辦理寄養安置服務，在縣內招募並訓練一般家庭使其成為符合照顧受虐兒少的寄養家庭，至今已訓練100戶寄養家庭，安置照顧1472名寄養兒少，其中72名寄養兒少順利出養至國內或國外。

今年苗栗縣共有43戶寄養家庭獲得授證成為許可服務的寄養家庭，進入寄養家庭的兒少，因多數原生家庭照顧品質不佳，致學齡前兒童多數有發展遲緩、注意力不足過動症或領有身心障礙手冊。據統計去年安置中的兒少，身心特殊的人數比率高達50％，寄養兒少不分年齡及性別常因創傷議題容易出現情緒障礙及缺乏人際互動技巧等議題，這些孩童須透過心理諮商修復內在創傷。

現年2歲半的幼女小慈，因原生家庭照顧不當，產生腦傷，也有癲癇疾患，2019年12月來到余家，寄養父母辛勤照顧，寄養媽媽更是全職陪伴。小慈發展遲緩，且嚴重落後，每周數日要帶往復健是常態，但後來還發現腎臟及輸尿管異常，經常發燒住院，一住數日甚至數星期，余家爸媽經常在中、北部等地教學醫院來回，照護壓力很大，但余家爸媽無怨無悔。

去年11月間，竹南鎮驚傳1名印尼外配與林姓同居男友，涉嫌不當管教虐殺2歲的兒子，埋屍竹南鎮廣源科園區附近野叢森地內，經桃園警方發現家中兒童達齡未入學通報竹南警分局協尋，一舉查出這起家庭人倫悲劇。

竹南警方查獲印尼外配時，肚中胎兒已近臨盆，11月下旬印尼外配生下1子，縣府社會處據報緊急介入，認為新生嬰兒不宜再由原生父母扶養，因而由苗栗家扶中心安排由寄養家庭林爸爸夫婦負責照護，林爸爸夫婦原本已有照養1名2歲女童，15日的表揚大會，林爸爸帶著2名寄養幼童嬰兒到場，嬰兒安詳的躺在林爸爸的懷裡安睡，場景令人欣慰。

面對寄養兒少的複雜照顧問題，苗栗家扶中心每年提供在職寄養家庭多樣化的訓練課程，例如110年開設「兒童權利公約CRC與創傷知情」、「收出養分離準備」、「兒童牙齒與成人護理」、「兒童性侵害與青少年相處技巧等」等不同系列的課程，邀請專業講師及相關領域的專家授課，充實寄養父母的專業知能，讓寄養父母在照顧寄養兒少時可運用相關技巧並配合社工的處遇計畫維護寄養兒少權益，讓寄養兒少不管未來返回原生家庭或至中長期安置機構、收出養前，皆可受到妥善及完好的照顧。

失依兒童需要寄養家庭的照顧，苗栗縣持續招募寄養家庭但近兩年受疫情影響，苗栗家扶中心只好一改昔日面對面招募說明會的辦理方式，採以line會議功能，邀請申請者於線上參加說明會及提問。而110年招募過程，有33戶辦理意願登記，進而14戶繳交申請文件，最後階段有8名家長通過審查委員會的面談評估，成為符合條件的寄養家庭，這些家庭生力軍也於1／15接受苗栗縣政府授證，一同為需要安置的兒少打開家門，讓愛住進來。

今年共有8戶寄養家庭生力軍加入這個慈愛行列，目前全共有43戶認證許可的寄養家庭，苗栗縣政府特別頒證及感謝狀感謝他們對孩子的付出，期望社會愛心能源源不斷。