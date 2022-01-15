32歲主播出身的蔡尚樺過去有最正主播頭銜，她離開新聞台後成為藝人，去年和曾國城主持《全民星攻略》獲得金鐘獎益智及實境節目主持人獎，又在《全明星運動會》中表現令人印象深刻。今(15日)她分享受邀為科技大廠主持尾牙的「戰袍」，可見她一襲銀白色低胸平口晚禮服上身，呼之欲出的M型北半球引來網友好評。

擁有35E傲人上圍的蔡尚樺有好身材又有頭腦，頂著台大商學研究所碩士學位的她，日前宣布發揮所長進軍商業界，她表示自己念完商學研究所後一直「不務正業」，因緣際會下認識了「貝殼放大」的創辦人林大涵，對方邀他入股，她就答應擔任股東和創意長，而目前「貝殼放大」經手的案子有「看見台灣」齊柏林導演的齊柏林空間、瑞莎推動的瑞星韻律體操等。

蔡尚樺曬尾牙戰袍。（圖／翻攝自gladys.tsai IG）

近日王力宏婚變風波鬧得沸沸揚揚，蔡尚樺被問到此事，直言自己年輕並沒有迷王力宏，「仔仔」周渝民才是她的偶像，加上現在《全明星運動會》第3季邀來賀軍翔加入，讓自己對他表現眼睛為之一亮，還為此去重看了《惡魔在身邊》，平時工作時也會跟大家一起入戲稱呼賀軍翔「阿猛」。

今蔡尚樺發文，說：「連兩天主持科技大廠尾牙，最大獎現金60萬也太令人羨慕！隔天股價還飆漲一波，偷偷調查一下大家今年年終有幾個月啊？還是要注意防疫保護好自己的健康喔」，並強調：「尾牙全程都有戴口罩，只有拍照拿下來一下」，有網友說：「這套好好看」，她親回：「我也喜歡這套」，另有疑似尾牙廠商的員工說：「尚樺我昨天一轉身你就不見了內」，她表示：「去趕高鐵了」，員工熱情說：「原來哈～下次再喝」。

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