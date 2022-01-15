新北市長侯友宜今（15日）出席第95至101家公托聯合開幕儀式。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（15日）出席第95至101家公托聯合開幕儀式。（葉書宏攝）

新北公共托育達101家 今年要達標120家

新北市公共托育中心突破100家！新北市長侯友宜今（15日）出席第95至101家公托聯合開幕儀式，侯表示，新北市雖然已經達到101家，今年還想辦法要達成19家，要完成120家，4年所做的一定超過前面8年所做的，要新北市的公共托育、托嬰中心，變成照顧年輕人敢生的最好的一個方式。

聯合開幕包含板橋埔墘、板橋南雅、新店寶高、三重興穀、新莊中正、五股新城和汐止橫科等7家公托中心。伴隨著11年間公托中心的倍數成長，也帶動了私立托嬰中心的設立，提升居家托育人員的登記人數。目前全市包含101家公托與212私托，共有 313家，保母人數則有5435人。

社會局特別安排了2位在2011年就讀全國第一家汐止忠厚公托中心的小朋友蔡喬同和樊立晨，當時蔡喬同出生滿月就入托；樊立晨則是2個多月入托，如今2人都已就讀國小4年級，一個熱愛滑冰，一個熱愛踢足球，2人寫了張大卡片，感謝公托老師和新北市創立了公托中心。

侯友宜說，他要感謝所有托育老師、主任、背後指導的專家學者、空間設計師，尤其是最辛苦的社會局托育科同仁，新北市從摸索到成為全國的典範，所有經驗分享與各縣市，新北家外托育率從11年前的8％，成長至今為40％，遠超高OECD國家的平均值32％。

侯友宜表示，公托在朱市長8年任內開設60家，他競選時提出公托倍增，今年剩下的19家，一定會在年底前完成，給年輕人一個願意生、容易養的環境，因為公托是採取平價、優質的政策，但是為了鼓勵老師、托育人員，今年起新北市公托加薪4千，私托則是提高久任獎金，這是新北市視財源提出的最大誠意。

話鋒一轉，侯友宜向中央喊話，希望國家要多承擔，幫助年輕人養育小孩，否則在高房價、高物價又低薪的情況下，如何鼓勵年輕人多生育，解決少子化的問題？

社會局長張錦麗表示，7家公托中心分別收托30至65名嬰幼兒，總計可收托330名，已從去年12月底開放網路報名。其中汐止橫科因應汐止忠厚公托重新整修，先行提供原班使用，預計於5月招收新生。