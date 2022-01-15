桃機新冠肺炎疫情失控擴散，台灣每天病例數雙位數成長令人心驚膽跳，台南市第3劑搶打潮日創新高，14日全天達1萬6000人。成大醫院15日開設莫德納第3劑門診，湧入1萬200名民眾預約，創下疫苗預約紀錄，15日上午7時許即有民眾在低溫下排隊等候進場。

台灣受新冠肺炎新型病毒Omicron侵襲，連日本土案例雙位數成長，加上春節返鄉潮，南台灣民眾擔心受感染，出現第3劑搶打潮。成大醫院15日開設莫德納疫苗第3劑門診，預約人數1萬200人，破全院疫苗預約紀錄，院方緊急出動150名醫護加班，設置15線掛號，維持施打順暢。

成大醫院15日原預定施打7500劑第三劑莫德納，開放門診預約消息傳開，預約人數立刻爆量破萬，15日上午8時未到，門口已出現排隊民眾，院方提前開打舒緩人潮，直到下午5時許結束。

成大醫院去年9月曾有上萬人預約新冠肺炎疫苗，人數尚不及這次之多，15日接種只要年滿18歲，已接種完2劑達12周皆有資格，排隊接種民眾的年齡層從20歲到80歲皆有，現場共有150名醫護加班工作，民眾施打過程流暢。

台南市第3劑施打日創新高，14日達1萬6000人，除了成大醫院，奇美醫院15日開設BNT第3劑門診預計600劑，台南市衛生局在永康總圖書館開打1100劑BNT，一樣爆滿，各區衛生所、地方診所都有小額接種人數。