相機界的傳奇徠卡推出了全新的M11相機，結合經典旁軸與現代相機技術，為有史以來最為靈活的M系統相機；此次主打配備獨具特色的3種可變解析度技術、全片幅背照式CMOS感光元件，更能以DNG和JPEG 2種格式，6000萬、3600萬或1800萬像素3種不同的解析度的全片幅畫質儲存方式，另配備特製IR+UV濾鏡，由兩層極薄的玻璃濾鏡膠合而成，以有效校正傾斜的入射光線，還有全新色彩濾鏡矩陣，提升色彩還原之餘也更自然，更首次在旁軸取景器中實現多種測光模式，使攝影師更易操控光線，機身則採M系列的標誌性外觀，黑色版使用高品質鋁製頂蓋和特製防刮傷塗層，銀色版採用經典的全金屬機身及黃銅頂蓋，更刻意取消傳統底蓋設計，方便更換電池和SD卡。

全新徠卡M11相機銀色版（見圖），採用經典的全金屬機身及黃銅頂蓋，黑色版則使用高品質鋁製頂蓋和特製防刮傷塗層，比銀色版輕約20%。（徠卡提供）

徠卡也公布了將於2022年下半年，M11相機將可通過韌體更新實現連線功能的升級，支援全新連線功能以提升用戶在行動裝置上的使用體驗，進一步升級Leica FOTOS應用軟體的功能，包括記錄照片的地理位置，通過藍牙連接瀏覽圖像，以及提高傳輸速率，更為經Apple認證且帶有 MFi（“Made for iPhone and iPad”）標記的器材，可通過隨機附贈的徠卡Leica FOTOS傳輸線使用專屬功能。