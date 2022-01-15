中華壘球協會15日進行理監事改選。（毛琬婷攝）

中華民國壘球協會15日在南投埔里國中進行第14屆理監事改選，這也是44個特定體育團體中第1個進行改選的單項協會，最後由羅俞欣當選，成為新任理事長，之後由她推舉4位副理事長，其中林倚帆、謝宜芳、陳冠宜皆為女性，可說是「女力當家」。

壘協過去10年理事長由陳任邦擔任，而在國體法修法通過後，2018年起各單項協會理監事任期重新改選、計算，今年各單項協會又來到改選年，壘協今天在埔里國中舉行會員大會，成為首個完成改選的單項協會。

今天會員大會共有91席出席，理事長由羅俞欣同額競選，她獲得89張得票數、2張廢票，順利當選理事長；理事部分共34席，選手理事7席、團體理事11席、個人理事16席，91張選票中僅3張廢票；監事則選出11席，91張選票中僅2張廢票。

新任理事長羅俞欣也只派4位副理事長，分別是吳尚謙、林倚帆謝宜芳、陳冠宜。羅俞欣表示，能當選理事長自己深感榮幸，但同樣也感到責任重大，讓她有機會為台灣壘球運動服務。

羅俞欣說：「陳任邦理事長任內將壘球運動帶向全新里程碑，我會延續陳理事長的決心與熱忱，繼續辦理全國賽事及技術訓練營，提升基層女壘實力，並在疫情趨緩的狀況下，爭取辦理國際錦標賽事，企業聯賽也會以朝向職業化為目標持續發展，希望能循序漸進地，讓我國女壘實力向上提升。」