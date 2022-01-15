潭子區潭水亭觀音廟15日發起寒冬送暖活動，大雅警分局潭子分駐所特別在現場加強宣導反毒、反詐騙、反酒駕等相關資訊。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

農曆佳節又將至，台中市潭子區潭水亭觀音廟15日發起盛大寒冬送暖活動，特別募集多項物資，以幫助弱勢民眾能夠溫暖地度過疫情及寒冬。台中市大雅警分局潭子分駐所特別在現場加強宣導反毒、反詐騙、反酒駕等相關資訊。

寒冬送暖活動今天登場，包括議員蕭隆澤、潭子區區長林國聲、潭陽里里長林國印、潭子分駐所長陳嫈正以及多位長期為地方付出的成員亦親自蒞臨，關懷在地鄉親。

為了讓大家平安過好年，潭子分駐所特別在現場加強宣導反毒、反詐騙、反酒駕等相關資訊。林姓婦人特別向協助宣導陳姓警員表示，「因為疫情都宅在家上網，造成身邊很多人被騙，來這裡看到警察在宣導，這樣就對了！」現場民眾都十分熱情。

潭子分駐所長陳嫈正表示，非常感謝地方人士及平時為了轄內治安認真奉獻的弟兄們，共同辦理這個熱鬧又溫馨的活動，很開心看見許多接受物資的民眾都露出了最開懷的笑容。另外也呼籲民眾切勿酒後駕車、詐騙資訊百百種，多一份心思多一分保障，毒品害人害己一輩子，切勿嘗試，讓大家一起開心過好年。

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