雲林縣府工務處長汪令堯（右）日前上山到草嶺巡視停車場工程，剛好碰上青山坪農場櫻花盛放，他和青山坪農場主人王清連（左）不約而同穿著雨鞋在美景中工作，兩人難得合影，笑容洋溢著愜意的心情。（汪令堯提供）

青山坪農場遍植櫻花，主人王清連學習嫁接技術，該處成為上草嶺櫻花的賞花勝地之一，農場內有寒櫻、枝垂櫻、河津櫻、山櫻、福爾摩莎櫻、八重櫻。（汪令堯提供）

草嶺櫻花季即將登場，本月29日起至3月6日的周末、農曆春節、228連假，遊客車輛一律停在免費停車場，若要上「石壁」賞櫻要搭接駁車，來回票價100元，如要上五元二角、雲嶺之丘再另購車票50元，兒童、身心障礙者、65歲以上長者半價。（雲林縣政府提供）。

古坑鄉草嶺村青山坪的櫻花綻放了，如詩如畫的花海美景預計下周登場，雲林縣府工務處加緊停車場闢建工程，本月29日起至3月6日的周末、農曆春節、228連假，遊客車輛一律停在免費停車場，若要上「石壁」賞櫻要搭接駁車，來回票價100元。

工務處長汪令堯日前上山巡視停車場工程，剛好碰上青山坪農場櫻花盛放，他和青山坪農場主人王清連不約而同穿著雨鞋在美景中工作，兩人難得合影，笑容洋溢著愜意的心情。

青山坪農場遍植櫻花，主人王清連學習嫁接技術，該處成為上草嶺櫻花的賞花勝地之一，農場內有寒櫻、枝垂櫻、河津櫻、山櫻、福爾摩莎櫻、八重櫻，春天到來落英繽紛，農場美得像童話故事。

汪令堯表示，賞草嶺櫻花可到青山坪、石壁、草嶺本村，因應櫻花季到來，車輛將大排長龍，積極整備停車空間，其中道青山坪農場內有400至500個停車位，主人王清連免費提供，若停滿車輛就必須停在149甲的停車場，遊客可徒步走2公里進入青山坪，也可搭當地居民自備的小巴接駁車，每趟50元隨招隨停。

若上石壁賞櫻，要停在149甲線與雲220路口停車場，可容納200輛車；草嶺村蓬萊瀑布旁也可停80輛車；草嶺往石壁的1.5公里路旁單線通行，也可停約400部。

他表示，縣府開闢的停車場免費，但搭接駁車使用者付費，從停車場到石壁九芎神木來回100元，如要再上五元二角、雲嶺之丘，另購車票50元，兒童、身心障礙者、65歲以上長者都是半價。

工務處也將持續在草嶺村補種4000株櫻花，149甲線沿途只要有能種的空地就種，汪令堯說，為使花景更豐富，屆時將借重王清連的培育技術，請他協助嫁接。