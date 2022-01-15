峨眉鄉桶柑嘉年華在峨眉鄉李家農園廣場舉行，吸引不少民眾採購，16日還有1天。（羅浚 濱攝）

全國品質最好的桶柑在峨眉！2022峨眉鄉桶柑嘉年華15日在峨眉鄉李家農園廣場盛大舉行，國民黨主席朱立倫應邀出席，肯定縣長楊文科是最支持農業的好縣長，各個農會都感同身受，一定要讓楊文科繼續領導新竹縣。

朱立倫表示，除了楊縣長會送最優質的峨眉桶柑給他吃外，上周他收好友送的桶柑，一看才發現是產自於峨眉的桶柑，讓人看見峨眉鄉農會的努力，也感謝楊縣長將優質產品除了桶柑外，還有東方美人茶行銷出去，讓全台人民都看見。

朱立倫並說，立委林為洲和鄭正鈐在這裡，他要再次強調新竹縣市合併升格，絕對贊成，但是要對新竹好，首先財政收支劃分法要修好給我們錢，其次是願景要規畫好，不是為了個人，不是為了一黨之私。

朱立倫指峨眉桶柑節他已連續來了3年，很高興立委、議員及各農會人士都一起來參加活動，強調國民黨就是要跟所有民眾站在一起，民眾的聲音就是國民黨的聲音，民眾的福祉就是國民黨的福祉，永遠是跟台灣人民站在一起。

楊文科感謝朱立倫來桶柑嘉年華給農民打氣，強調峨眉鄉的桶柑甜度高且多汁，十分好吃，更是春節送禮最佳的伴手禮，歡迎各地民眾能來峨眉鄉體驗採果及買柑橘。楊文科並親自頒發「桶柑王」給今年優良桶柑評鑑競賽第一名的羅明正。

峨眉鄉農會總幹事陳冠義表示，今年桶柑嘉年在桔香山谷裡，現場展售各種優質柑橘，還有披薩車、美食攤位及美食DIY活動，並邀請小朋友最愛的小芙尼家族帶領歡樂，16日還有1天，千萬不要錯過！