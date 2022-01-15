多年環境友善循環下，0.4公頃的天然茶園更達到「零農藥殘留」有機標準。（葉書宏攝）

新北市坪林漁光里長白明堂家族八代製茶，秉持環境永續使命，十多年前就帶頭轉型植茶模式改以有機農法，使用雜草作為綠肥頗具成效，不僅充分補充土壤有機質，取得綠色保育標章，0.4公頃的天然茶園更達到「零農藥殘留」有機標準。多年環境友善循環下，吸引許多台灣特有種翡翠樹蛙及山羌到此棲息，為茶園增添不少自然風情。

白明堂表示，有機耕作相當不易，早年從慣行農法轉成有機農法時很是挫折，最困難處在於不再使用農藥、化學肥料及除草劑，「每天面對除不完的雜草、趕不盡的病蟲，而且幾乎沒有產量可言」，但他深知，茶園就位於翡翠水庫上游，這可是整個大台北民生用水供應地，環境保育尤為重要；時任漁光村長的他，有責任也有義務守護在地環境，本其信念，成為在地第一個加入有機耕種的實作者。

提及茶園裡廣植40多種雜草，白明堂進一步說明，草木共生的有機農法原理，「有雜草就有昆蟲，有昆蟲就會引來動物覓食，一物剋一物，當茶園自成生態食物鏈，便能大大降低病蟲害。」走過陣痛期的茶園重回欣欣向榮，除了出產的茶葉品質極佳，看見茶園生態和諧共生，一片蛙鳴蟲唧，對白明堂而言就是最棒的回饋。

除了將技術傳承其子白錦祥，他也開始號召農友響應，並透過有機產銷班傳承實作能力，共同投入生態永續志業；期盼更多人能加入有機農法，活化農村生產力，讓台灣的優質農業永續經營。

白錦祥說，為了發揚父親的有機理念，近年建立起北頂茶園品牌，以父親肖像為商標象徵世代傳承，並將有機與資源再生理念結合，設計出可分解的天然茶盒，便利與環保兩全。

「白里長對家鄉茶園的熱忱與奉獻，我們都能深深感受」，茶農陳金環說，她也是返鄉製茶青年，很感謝里長在她毫無製茶技術的艱困時期無私傳授，一步步帶著她學習除草、修剪及採茶等技術，還不計成本協助處理茶青；學習多年，現在的她在製茶及茶園管理上已能獨當一面。

民政局長柯慶忠表示，白明堂里長改制前曾任3屆村長，長年深耕地方，不僅在環境保育方面深獲地方好評，有鑑於漁光里山區道路狹長難行，為提供用路人安全的行車環境，在道路維護及溝渠清潔方面更是不遺餘力，優質、實在的在地服務，深獲地方好評。