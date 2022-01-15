道之驛可選購水保局農村好物與交通部觀光局喔熊組長聯名商品。（水保局台中分局提供）

道之驛可選購水保局農村好物與交通部觀光局喔熊組長聯名商品。（水保局台中分局提供）

農曆過年將屆，國道1號南下泰安服務區「山守現道之驛」直賣所15日開幕，現場除販售水保局台中分局輔導的農村好物之外，交通部觀光局參山處也將台灣觀光代言人「喔熊」聯名商品同步在現場上架。即日起至2月28日前，還有「滿百送百折價券」、「滿額再送喔熊旅行袋或小農好物」等多重優惠，歡迎走春遊客經過泰安服務區，一起來搶購在地優質農特產品與喔熊伴手禮。

參山處今日參與農委會水保局台中分局於國道1號南下泰安服務區商場舉辦「山守現道之驛」直賣所開幕活動，包括台中分局長邱啓芳、參山處長曹忠猷、台中市觀旅局副局長陳育正等共30餘人至現場，一起參與現場同步舉行的草莓慶典銷售活動。

參山處長曹忠猷表示，原先只在線上販售的「喔熊夢工廠」購物商城，首次於線下實體店面固定販售，要讓喔熊粉絲更容易買到聯名商品，將特色伴手禮與觀光旅遊結合在一起。而本次與水保局台中分局的合作，也正是觀光圈跨域共享的最佳示範，再結合台中市觀旅局、農業局彼此不同面向資源，達到相互行銷、彼此推廣，一加一大於三的多贏成效，希望熊粉們經過泰安服務區，除能購買最新的喔熊周邊商品外，也能支持農村好物與山守現認證的台灣在地優質農產。

水保局台中分局長邱啓芳指出，為提高農特產品之集貨物流效率，積極與統一超商洽談合作，將水保局台中分局多年來以「守護農村、守護環境、守護希望」為理念打造的「山守現」品牌，進駐到國道泰安服務區商場，成為「山守現道之驛」區域集貨物流平台，不僅能加速集貨物流效率，還能作為重要的採購、取貨點，或透過賣場空間舉辦簡單的食農體驗或講座；在販售優質農特產品的同時，也能作為旅遊資訊服務站推廣中苗農村深度體驗，提供新型態的國道多元服務。

參山處指出，自開幕日起至2月28日，全館消費滿百送百，即可獲得100元的喔熊夢工場網路商城折價券；滿千再送喔熊旅行袋(限量50個)。水保局台中分局也祭出單筆消費滿500元，就送大人物豆奶1瓶；消費滿1000元，再送價值百元以上小農好物乙份，數量有限，送完為止；館內消費還可登錄農遊卷抽獎活動，好康獎不完。

更多喔熊聯名商品與山守現認證好物資訊，請上「喔熊夢工廠」主題館(https：／／reurl.cc／qOO5nD )與「山守現 臺灣農產直賣所」網站(https：／／reurl.cc／X44jRM )查詢。