Bloody hell I hope everyone is okay over there. For more information on Hunga Tonga-Hunga Ha'apai volcano go here: https://t.co/JvuZha3zlL https://t.co/WhP9hYEpEA — Dr Janine Krippner (@janinekrippner) January 15, 2022

南太平洋島國東加的洪加哈帕伊(Hunga Ha'apai)島附近的一座海底火山，14日再度傳出爆發。強勁的噴射壓力將火山灰與大量濃煙噴入半空中。由於這次的噴發威力較2021年年底的最後一次噴發，威力大上7倍；不僅東加政府發布國家海嘯警報，就連南方的紐西蘭北島北部、東海岸等地也發布海嘯警報。

根據當地媒體報導，該國首都努瓜婁發以北約65公里的火山，自14日早晨起便持續噴發，洪加哈帕伊更落下大量火山灰。當局表示，這次火山爆發半徑為260公里。單就威力來論，比2021年12月20日最後一次噴發還強上7倍，並引發海嘯危機。

從影片來看，一陣陣的浪潮漫向海岸，並不斷朝內陸湧入。事實上，東加同日已發布國家級海嘯警報，呼籲民眾遠離沿海地區。

此外，所有政府辦公機構也因海嘯警報的宣布，而暫停上班並於15日下午返家。東加政府強調，目前還沒有進行疏散的必要，但人們應遠離低窪海岸地區，並戴上口罩防止火山噴發時散出的硫磺味嗆鼻。

不只東加政府嚴陣以待，紐西蘭國家緊急事務管理局隨後也發布國家級海嘯警報。警報中指出，由於東加附近海底火山岩種噴發，預期紐西蘭北島、東海岸與查塔姆島沿海低區，都可能發生異常且強烈的洋流或難以預測的巨浪。