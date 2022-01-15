一名女網友分享好市多「地獄級雷品」，她在好市多買了一款洗碗錠回家，但只用了一顆就被嚇到秒退貨，且隔了好幾天，碗盤上都還殘留著可怕的味道。對此，不少苦主也留言說味道超恐怖，用洗過的杯子喝水感覺像在喝清潔劑。不過，也有網友認為，可能是用量太多所導致，建議沒有洗很多東西的時候，可以減半使用。

一名女網友近日在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》發文說，她在好市多買了一款「洗碗錠」，想說可以搭配家中的洗碗機一起使用，結果她試用了一顆，就被它的味道嚇了一大跳，濃濃的化學清潔劑味實在太可怕了。

不少網友認為這款洗碗錠的味道可怕，但也有人認為恐是用量太多，建議減半使用即可。（圖／翻攝自Costco官網）

女網友表示，丟了一顆洗碗錠到洗碗機裡，洗完打開立刻聞到化學味，讓她覺得很想吐；最可怕的是，她將洗碗錠退貨後，一時沒有找到合適的替代品，只能暫時用熱水清潔碗盤，結果幾天過去，碗盤上仍殘留著濃重的化學藥劑味。這樣的狀況也讓原PO崩潰說「這算是我在好市多買過最地雷、最地獄的產品了！」

貼文引起網友討論，不少苦主留言分享慘痛經驗，大嘆這款洗碗錠的味道真的很母湯。「這真的超雷！我味覺較靈敏，洗完後盛食物發現味道會殘留在碗盤上」、「超不能接受這個味道」、「如果介意那如洗衣粉的香味，千萬別勉強。我用了3顆後完全不能接受，就直接退了」、「味道太恐怖了！尤其是喝水的的時候，清潔劑味道好濃，感覺我在喝清潔劑」。

不過，也有用過的網友表示，這款洗碗錠清潔效果很好，其實蠻好用的，味道方面的話，可能是因為用量太多了，如果餐盤沒有很多，感覺用三分之一顆至半顆就可以了。「味道真的很重 我也是減半使用」、「我都是剪一半使用，還蠻不錯的」、「可能太濃了，減半使用就可以改善」、「用三分之一就好，沒什麼味道」。