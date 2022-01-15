外籍移工成了澎湖防疫最大破口，縣府發布14日連續發現兩起印尼籍漁工入境採檢陽性確診，目前都收治於三總澎湖分院負壓病房，地方人心惶惶。

澎湖一天內有兩名境外移入者確診，所幸兩人PCR採檢Ct值分別是32、35，病毒含量低。

縣府14日傍晚發布，一名33歲印尼籍漁工去年12月22日從桃園入境台灣，13日檢疫期滿後搭乘華信AE787班機下午5時20分從台中飛抵澎湖，經台中轉入境澎湖，14日應雇主要求至部立澎湖醫院PCR採檢呈陽性Ct值32。

縣府緊急啟動防疫機制，衛生局展開疫調追蹤相關29名接觸者，並要求採檢及集中檢疫。

詎料，同日深夜10時縣府再次發布，與33歲染疫漁工的29名接觸者，有1名28歲印尼籍漁工經PCR採檢也呈陽性Ct值35，其餘都是陰性。

縣府指出，該名28歲印尼籍漁工13日在台灣本島檢疫期滿後，14日上午9時20分搭乘華信AE783班次從台中至澎湖，抵達澎湖機場後由仲介公司直接載往案山宿舍，同宿舍的33歲印尼籍漁工PCR採檢陽性，該名28歲印尼籍漁工即被匡列為接觸者。

衛生局增加匡列與28歲印尼籍漁工案例同機的5名旅客為接觸者，並已通知其中4人至醫院採檢後隔離，另1名旅客因已返回台灣本島，隨即通報當地衛生局納管。

縣府15日上午發布，同機的4名乘客經醫院PCR檢驗結果都是陰性，目前安置在勞工育樂中心隔離。

縣府強調，兩起染疫個案的病毒量低傳染風險也低；縣府將持續追蹤接觸史，屆時個案及接觸者連續呈陰性即可解除隔離，請民眾適度提高警覺不必恐慌。