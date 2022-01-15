中國國家衛健委發言人米鋒15日在國務院聯防聯控機制發佈會上表示，1月以來，全球新冠肺炎日新增確診病例最高已突破350萬例。當前，大陸面臨Delta和Omicron毒株輸入疫情的雙重挑戰。春運即將開始，人員流動和聚集大幅增加，疫情防控形勢嚴峻。
國家衛生健康委疾控局一級巡視員賀青華介紹，天津的疫情仍在持續發展，但近3天新增加的病例主要集中在隔離點篩查發現，疫情外溢的風險逐漸在降低，需要持續做好隔離點管控工作，相關省份也要繼續做好風險人員的篩查和管控。
中國國家衛健委發言人米鋒15日在國務院聯防聯控機制發佈會上表示，1月以來，全球新冠肺炎日新增確診病例最高已突破350萬例。當前，大陸面臨Delta和Omicron毒株輸入疫情的雙重挑戰。春運即將開始，人員流動和聚集大幅增加，疫情防控形勢嚴峻。
國家衛生健康委疾控局一級巡視員賀青華介紹，天津的疫情仍在持續發展，但近3天新增加的病例主要集中在隔離點篩查發現，疫情外溢的風險逐漸在降低，需要持續做好隔離點管控工作，相關省份也要繼續做好風險人員的篩查和管控。
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