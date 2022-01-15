新北市長侯友宜今表示擬推行以疫苗接種黃卡作為疫苗護照，進入校園須出示完整接種證明，台北市長柯文哲也認為疫苗護照方便管理，對防疫措施能有管制與限縮。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則說，地方有各自的規定，同時呼籲對基本自由的限制不該過於強烈。

陳時中說，地方有地方的規定，中央一旦有統一的規定，就會來公告。

對於台北市想建置系統便於防疫管理，但需與健保系統結合，陳時中回應，近期開放權限讓大家使用，但他也認為，對基本自由的限制不該過於強烈。