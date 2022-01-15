大陸澎湃新聞15日報導，北京清華大學戰略與安全研究中心（CISS）14日發布《2022年中國外部安全風險展望報告》研究成果。提出影響中國外部安全的五大驅動因素、十大風險領域及具體風險情景。分析2022年中國將面臨的外部風險，有哪些主要驅動因素可能影響中國的外部安全環境。

其中，影響中國外部安全的五大驅動因素分別是：

1、近年來中國經濟和科技發展的外部環境發生重大變化，疊加新冠疫情後，對2022年中國外部安全環境構成關鍵影響；

2、2022年中國外部安全風險的主要地緣空間在台海和周邊，特別是東北亞地區；

3、氣候變化、國際金融等全球宏觀因素的影響波及中國外部安全的各個領域；

4、「一帶一路」沿線中小國家的政治和安全局勢需要高度關注；

5、恐怖主義威脅是中國需要重點關注的安全問題。

此外，2022年中國的外部安全環境中有10個領域的風險需要關注，按照對中國的重要性排序如下：

（一）中國邊境與周邊海空域摩擦再現。集中在兩方面：一是「中美海空意外」。二是「爭議摩擦」，例如中印再次發生邊境對峙。

（二）涉華國際經貿衝突延續或者升級使得中國外部經濟環境更加消極。風險點主要兩個：一是「貿易和投資規則」。二是「能源資源安全」。

（三）全球挑戰持續政治化引發全球公域出現重大安全事件。一是「西方利用全球問題炒作中國威脅」。二是「全球公域發生衝突或者意外」。

（四）東北亞國際關係變化影響中國利益。最高風險點是「中日關係」，日本從政治角度出發拖延中國加入CPTTP（《全面進步跨太平洋夥伴協定》）；在中日邦交正常化50周年之際，在釣魚台、台灣及歷史問題上再現出格言行，對雙邊關係造成衝擊。

（五）政治觀念的對立導致大國關係進一步惡化。經過「民主峰會」和「外交抵制冬奧」鬧劇之後，中西方國家意識形態矛盾可能進一步上升。

（六）外部勢力干預加劇台海緊張局勢。專家認為，台灣問題的風險點主要在兩方面。一是「美方持續升級與台灣當局的實質關係，助台拓展國際空間」。

（七）網路安全領域出現緊急事態。2021年7月，北約前所未有地就「中國網路攻擊」發表共同聲明。態勢讓專家更加擔心網路空間衝突。

（八）新冠疫情延續引發連鎖反應。專家最擔心疫情產生的政治和治理連鎖反應。

（九）世界主要經濟體出現金融風險。專家們認為，2022年可能出現美國股市大幅下挫、世界主要經濟體長期利率快速上升、銀行不良資產率大幅上升、人民幣國際支付結算遭遇更多阻力等挑戰，影響到中國經濟發展的外部環境。

（十）「一帶一路」沿線國家政局變化致使恐怖主義抬頭。專家們認為，「一帶一路」沿線國家政局變化以及恐怖主義政治化傾向可能會影響到中國的海外利益。