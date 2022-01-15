新竹縣文化局為迎接虎年，在美術館舉辦書法大師杜忠誥個展外，並有新竹縣書法名家春聯揮毫及茶花樹苗贈送系列活動，15日由縣長楊文科、文化局長李安妤和竹縣8位書法名家寫下「福虎慶豐年 竹縣展鴻圖」揭開序幕，各書法大師揮毫展現技藝，讓會場有如簽名會，民眾歡喜拿到春聯和茶花樹苗，也感受年節將至的喜氣。

楊文科表示，今年迎接過年特別邀書法大師揮毫外，新竹縣茶花園藝研究學會也將茶花，帶入藝術殿堂的美術館，規畫茶花盆景藝術、茶花生活應用、茶花新品種作品、茶花好禮相送等4大主題，引領民眾看見書藝及茶花之美。

「希望大家都能愛上書法！」縣長楊文科笑稱，他很榮幸跟各個書法大師一起寫書法，他雖不擅寫書法大筆一揮下，也感受書法藝術的美好，縣府今年將推動書法向下紮根活動，期將國粹繼續傳承下去。

文化局長李安妤表示，本次揮毫名家有胡國龍、謝石鴻、張雙土、王德泉、莊明忠、黎元吉、陳秀珍及宋兆賢等8位老師，各自的作品書風各異，參觀民眾可藉此提升對書法藝術的欣賞。

在美術館內、外，新竹縣茶花園藝研究學會偕台灣茶花育種學會，提供精緻多樣60多茶花盆，同時集合精緻茶花種植及雕塑，邀蔣育鳳、林千棉、管群豪3位花藝藝術家，展出3款以茶花為主題的賀年藝術裝置。

此外，茶花樹苗贈送活動將分別在1月16、22、23日，每日下午3時，送出各100棵的小巧茶花苗，歡迎鄉親現場索取。