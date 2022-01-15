西堤群聚案延燒至3顧客，累積20人確診，桃園市衛生局長王文彥指出，聯邦銀行7日共27人聚餐是在半開放包廂用餐，和染疫的5客人都有走道間隔，且3組客人都是「平靜吃飯」未有多接觸或交換禮物、唱生日歌等情形，強調會再持續疫調，若有缺失可供各餐廳改進。

王文彥說，聯邦銀行聚餐該分行共13人確診，疫調發現7日當天共有27人聚餐，雖有個別一區，但沒有隔離或獨立空調，屬於半開放包廂，西堤目前5名客人確診，包括昨天宣布的2小孩，其用餐的1家7口和聯邦一行人有段距離、中間有走道。

王文彥進一步說，7日有一對情侶也是今確診，座位在走道旁邊，和聯邦屬同一方位，離廁所也有段距離，另外今確診的9日用餐顧客，2人中有1人染疫案17847，同行友人陰性居隔中，他們也是在走道另一方，職場匡列95人，連同同行友人共採檢96人全陰性，其中39人自主健康管理。

王文彥說，疫調發現3組客人跟服務人員都沒有親密唱生日快樂歌等接觸，也沒有交換禮物等情形，3組客人都是平靜吃飯，到底是廁所或服務人員傳染仍待調查，會和防疫醫師一起研究，強調是很好教材，知道缺失也會通令所有餐廳改進，希望早日阻斷傳播鏈，直言這幾波常不到48小時就產生第二波感染，會繼續研究。

鄭文燦說，從疫調傳播途徑判斷，傳播鏈從3日開始，手推車員工傳染給居服員妻子，居服員4日到聯邦銀行中壢健行分行開戶，聯邦員工7日到西堤牛排年終餐敘，再形成西堤員工和顧客感染，平均3天一輪，到中壢高商已是第五輪傳播，市府一路追蹤擴大匡列隔離，真的很辛苦，呼籲早日篩檢阻斷社區傳播鏈。