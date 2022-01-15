女性生理期來，最擔心的就是外漏，一不小心就可能把褲子、床單弄髒，一名男網友抱怨，女友月經來的時候都會不小心外漏，弄髒床單，讓有潔癖的他相當困擾，忍不住直呼「真的好髒」，引起網友討論。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，女友月經來的時候都會不小心外漏，弄髒床單，這讓有潔癖的他相當困擾，因為就算把床單洗乾淨，他還是覺得很噁心、不舒服，「真的好髒」。

原PO說，雖然事後女友會向他道歉，但他還是無法原諒女友，而且他有上網查詢，發現其實不是每個女生都有外漏問題，因此好奇「是不是使用內褲型的衛生棉會比較好」，立刻引起網友討論。

不少網友認為，身為男友本就應該體諒女友的苦處，「睡覺前幫她墊個墊子吧，體貼一點」、「明明就有解決方法，但你又不願意配合，然後一直嫌棄，忍個兩天是會怎樣嗎，女生又不是自願要有月經的」、「真的替女生感到不值欸，現在只是月經就這種態度，有夠差勁」。

也有女網友認為，女友知道自己有外漏的困擾，就應該想辦法解決這個問題，「明明女生也該想解決側漏的辦法」、「或許可以買安睡褲試試，比起抱怨不如想解決方法」、「女生應該做好準備自己墊防水墊在屁股下吧，又不是小嬰兒」。