外媒報導，美國參議院14日將由共和、民主兩黨議員提出法案，要求在2026年之前，強制禁止美國國防業務承包商購買中國稀土，並利用美國國防部來建立戰略礦物物資常備庫存。

路透報導，這項被視為美國為遏止中國近乎掌控稀土行業的最新法案，名為「2022年恢復重要能源及本土稀土安全庫存法案」，由美國共和黨參議員科頓（Tom Cotton）、美國民主黨參議員凱利（Mark Kelly）提出。

科頓表示，終止美國仰賴中國稀土的開採及加工，對於建立美國國防及科技部門至關重要。科頓形容中國逐漸成為全球稀土的領導者，是美國以往政策所造成，新的政策將會降低中國的宰制力。這個提案可能在2022年稍後納入美國國防部的撥款法案。

報導指出，法案基本上利用美國國防部對戰鬥機、導彈及其他武器的數十億美元計的採購活動，藉此要求承包商停止仰賴中國，並延伸至支持恢復美國稀土生產。而美國目前只有一處稀土礦，但沒有處理稀土礦物的能力。

提案要求國防承包商在四年內停止使用中國稀土，只有在十分稀缺的情況下，才允許豁免。國防承包商將需要立即說明其使用的礦物來源。