為減少民眾尋找停車位花費的時間，台中市政府交通局整合路外停車格資訊至「台中交通網APP」，民眾可隨時掌握車格空位、並直接導航至該處，此服務首次將使用在科博館、草悟道及審計新村周邊道路，1月17日開始試辦，目前在車子駛離15分鐘後採線上繳費還可享8折優惠。

交通局長葉昭甫指出，有感於停車位難找，特別針對路邊高停車率、高周轉率的累進及差別費率車格，積極布建地磁設備，第一波布建範圍包括科博館、草悟道、經國園道、審計新村民生路、存中街及美術園道路邊車格，並整合地磁提供的路邊車格資訊到台中交通網APP，供民眾隨時查詢。

除了透過APP了解哪裡有車格空位，葉昭甫說，民眾在線上就能掌握該格位的各種資訊，包括辨識路邊親子車格、身障車格、卸貨車格等，同時可利用導航系統直接看圖駕車到達，減少找車位的時間，也能間接改善道路交通、空氣品質。

此外，該系統也結合停車開單作業，葉昭甫說，地磁加值應用是開立新式的停車繳費單，系統會自動計算停車時間與金額，民眾若駛離車格15分鐘後，就可以利用手機行動支付掃描新式停車單上的「線上繳費及查詢專用QR CODE」，馬上查繳停車費。

交通局指出，為提升民眾線上繳納停車費的意願，若在地磁加值應用的路段採線上方式繳費，不論是綁定金融電信代扣或使用行動支付繳費，目前都可享8折優惠；而若想要到超商繳費，也可以直接持手機上顯示的條碼繳費。