苗栗縣銅鑼鄉客家文化館展出銅鑼鄉客庄文化普查成果。（客家文化館提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣銅鑼鄉客家文化館展出銅鑼鄉客庄文化普查成果。（客家文化館提供／謝明俊苗栗傳真）

客委會對各地客庄文化資源進行普查，日前完成苗栗縣銅鑼客庄文化資源普查，並在苗栗縣銅鑼鄉客家文化館公布調查成果，包括「老醫師的科學醫療器材」、「銅鑼的老屋顏」、「水圳」、「產業與機具」、「老樹」等主題，期望藉此可以更完善保存客庄文化。

客委會客家文化發展中心以蒐集、連結客家文化及推廣、發展為核心任務，為豐富客家文化的基礎資料，客發中心有系統地對各鄉區進行客庄文化資源普查工作，過程強調在地民眾的參與，喚醒客庄在地居民的集體記憶，建構出客庄文化資源的基礎知識。

客發中心針對苗栗縣銅鑼鄉客庄文化資源展開普查，並在客家文化館舉行說明會，銅鑼鄉客庄文化資源普查的成果，依「老醫師的科學醫療器材」、「銅鑼的老屋顏」、「伯公遍路」、「水圳」、「日常生活器物」、「百工職人圖」、「茶飲小食」、「產業與機具」、「鐘聲響起」及「老樹」等主題，分門別類展現出來，並邀請客庄文化資源普查中的受訪者一同來分享他們致力保存、發揚客家文化的心路歷程。

這次調查工作特別邀請客家貢獻獎得主賴仁政老師來演唱山歌，讓大家陶醉在母語歌聲中，此外，銅鑼窯第三代接班人張維翰，傳承全台最大的釀酒陶甕窯場─銅鑼窯，將傳統老陶師的技法，加入創新思維，讓傳統客家工藝注入活水，開創出客家產業新局面。

另外，活動並邀請執行「1895年乙未戰爭─苗栗縣境內戰役調查研究計畫」計畫主持人國立聯合大學客家學院長林本炫，分享這份超越過去史料基礎的成果，重新詮釋當時苗栗地區戰役面貌與路徑，亦將當年戰事真相更接近史實地呈現，以保留這段珍貴的客家重要歷史記憶。