台灣洗腎人口非常多，超過12%民眾罹患慢性腎衰竭，高達9.4萬人需定期接受洗腎，三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻表示，慢性腎臟病早期徵兆容易被忽略，等到發現時已來不及，腎臟功能早已受損，近日分享腎病早期4個徵兆，讓民眾平時也可以靠「尿液」自我檢查。

高銘鴻在臉書粉專「大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大泌尿科」提到，慢性腎臟病的徵兆不明顯，因此容易被忽略，發現不對勁才進行檢查時，腎臟功能早已受損，但其實腎病初期都是有跡可循的，平時可透過「尿液」自我檢查，若持續出現4早期徵兆，最好看醫生檢查。

1.夜尿頻繁

睡前2小時沒有喝水，但卻不斷爬起來上廁所，出現頻尿、排不乾淨等問題時，小心可能是糖尿病或腎臟濃縮尿液能力下降。

2.出現泡泡尿

攝入過多蛋白質時，就可能導致腎臟受傷，不過尿液拍打在馬桶水面，也會產生泡泡，因此民眾尿完30秒至1分鐘後，可以觀察尿液表面泡泡是否消失，避免誤判，若泡泡始終未消失，就要看醫生檢查。

3.排尿困難

民眾排尿時，若出現排尿力道變小、排尿啟動緩慢、尿流斷斷續續、排尿要特別用力、殘尿等問題，要注意排尿困難恐造成腎水腫。

4.排尿灼熱感

排尿感覺到灼熱，甚至伴隨疼痛感，可能是暗示泌尿系統有感染，若輕忽未處理，就會變成腎臟化膿。

醫師高銘鴻也提醒民眾，平時要靠正常作息養腎，多喝水、吃清淡、多運動是保持腎臟健康的最佳方法，假若身體出現不舒服的症狀時，絕對不要拖延，要盡快就醫，以免錯過黃金治療時間。