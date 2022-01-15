前總統馬英九15日下午3時到台中市西屯區水崛頭黃昏市場發送虎年春聯。（盧金足攝）

前總統馬英九15日下午到黃昏市場分送春聯，也採買年貨，也心繫國民黨未來前途。（盧金足攝）

前總統馬英九到台中分送春聯，強調國民黨改革要非常認真、非常徹底，否則改革不徹底，選舉情勢不妙。（盧金足攝）

喊話朱立倫要「下定決心」 馬英九：若不認真改革 選舉情勢不妙

前總統馬英九15日下午3時到台中市西屯區水崛頭黃昏市場與市議員黃馨慧發送虎年春聯，對國民黨連三敗，馬英九直言，國民黨改革要非常認真、非常徹底，否則改革不徹底，選舉情勢不妙，「希望朱主席下定決心，認真檢討，徹底改革」。

新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕與國民黨主席朱立倫略顯分隔，是否未見團結？馬英九說，「這是朱主席必須努力的地方，親自去求教，才能博採周知」。

馬英九強調，朱立倫應該博採周知，徹底改革，聽取各方面意見，不要有先入為主的成見，改革要非常認真非常徹底，否則改革不徹底，現在的選舉情勢不妙，希望朱主席能下定決心，認真檢討，徹底改革。

針對現在國民黨連續挫敗的問題，馬英九說，希望「朱主席把大家研討決策的範圍擴大，多聽基層的意見」，這樣才有機會得到最好的結果，「我們會努力朝這個方向督促黨主席朱立倫改革」。

馬英九針對外界檢討選戰失利，點名朱立倫必須要下跪，他表示「我覺得不需要！」他指出，國民黨傳統，面對選舉失敗，大的選舉要下台了，中二選區立委補選情況稍微有點不一樣，尤其朱立倫剛剛才上台，要給他一個機會，把這個改革工作做好。