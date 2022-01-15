周五（14 日） 美國的銀行股財報憂喜參半，龍頭股摩根大通受利空衝擊，股價重挫逾6%，拖累道瓊指數下跌逾200點，盤中10年期美債殖利率走揚，科技股上下震盪，終場那指收紅0.59%，而與台股連動較高的費半指數狂漲2.3%，推升台積電、聯電ADR上漲1%與2.5%，而台積電ADR來到140.66美元，收盤再創歷史新高，看來下周台股還有戲。

道瓊指數藍籌巨頭摩根大通上季財報與每股純益均優於預期，但因交易收入衰退，加上商業和消費者貸款不理想，Q4 純益較去年同期暴減14%，終場股價狂瀉 6.15%；花旗Q4 獲利下降 26%，股價也下跌1.32% ；而富國銀行上季獲利 57.5 億美元，股價逆勢上漲 3.68%。

在經濟數據方面，12月美國零售銷售按月下跌1.9%，跌幅遠超預期，似乎為通膨帶來一些曙光。分析師認為，零售疲弱反而可加速庫存重建，助於緩解通膨壓力，但對於3月升息並不影響。

周五美股四大指數漲跌互見，道瓊指數下跌201（或 0.56%），收 35911點；那斯達克指數上漲 86點（或 0.59%），收 14893點；標普 500 指數上漲 3點（或 0.08%），收 4662點；費城半導體指數上漲 88點（或 2.33%），收在3900點。

科技五大天王全面上漲，Meta（原臉書）和微軟分別上漲 1.66%、1.77%；蘋果、亞馬遜與Alphabet（google母公司）上漲約0.5%至 0.6%不等。

費半成分股反彈相對強勢，應用材料狂漲 6.25%；超微（AMD）上漲 3.12%；高通大漲2.61%；輝達（NVIDIA）、英特爾都上漲1.38%。而台積電 ADR上漲 1.06%至140.66美元，收盤價再創新高；聯電 ADR 上漲 2.54%。

摩根大通CEO戴蒙周五語出驚人表示，今年聯準會（Fed）可能升息6~7次，但之前多數分析師都預期，從3月開始將至少升息 4 次，幾乎已成定局，並警告本季的科技股和成長股可能會更加動盪。