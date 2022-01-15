中華民國書學會與台北圓山大飯店共同主辦的「壬寅迎新春聯揮毫大會」，於111年1月15日（星期六）下午14時至16時在台北圓山大飯店迎賓大廳舉行。為推廣書法文化，並鼓勵春聯自己書寫，全省各地皆於農曆春節前，熱烈舉辦春聯揮毫贈送活動。藉由親筆書寫春聯，不僅帶動春節的文化氣氛，更能提升傳統書法在年俗中的生活藝術。

中華民國書學會與台北圓山大飯店共同主辦的「壬寅迎新春聯揮毫大會」，今天在台北圓山大飯店迎賓大廳舉行。(中華民國書學會提供)

全民春聯揮毫活動由內政部發起推行已有三十餘年，每到春節前各地都有春聯揮毫活動，強調書法與春聯的結合，成功營造年節的文化氣氛。今年由長期推動春聯書寫的內政部為指導單位，中華民國書學會及台北圓山大飯店共同主辦，遵守防疫相關措施，妥善規畫活動。

中華民國書學會與台北圓山大飯店共同主辦的「壬寅迎新春聯揮毫大會」，今天在台北圓山大飯店迎賓大廳舉行。(中華民國書學會提供)

活動先由國立戲曲學院樂團開場，邀請名聲樂家簡文秀現場歌唱，接續由中華民國書學會會長張炳煌教授開場暨介紹開筆貴賓暨書法家進行開筆儀式：內政部主任秘書張琬宜、台北圓山大飯店總經理楊守毅、名聲樂家簡文秀、內政部簡任秘書徐健麟、臺灣國際書法聯盟會長陳嘉子、台灣國際蘭亭筆會長嚴建忠 中華民國書法教育學會理事長楊旭堂 墨秀書會會長日本渡邊光章、中華民國書學會理事長王為權等10位貴賓及名書法家擔任開筆官共同開筆，每人書寫一大字－『春風迎樂歲、福虎慶豐年』，象徵來年快樂豐年。

開筆儀式後，由邀請名書法家中華民國書學會前理事長陳美秀等七十位現場揮毫寫春聯，紅聯翰墨飄香，洋溢歡欣迎新春的熱鬧氣氛，當日亦備有由內政部印贈、名書法家張炳煌所書寫之春聯贈送，內容有成套的對聯與單張的春、福和滿等吉祥字，當日下午15：30時於台北圓山大飯店大廳贈送，歡迎民眾踴躍參加索取，共襄盛舉參與活動。