屏東縣政府與縣境內各宗教團體舉辦祈福活動，祈求新的一年國泰民安。（林和生攝）

屏東縣政府與縣境內各宗教團體，在農曆春節前夕共同發起「以愛為名、迎春祈福」活動，15日起一連2天將舉辦包括佛教、道教、天主教、基督教及一貫道等儀式，屏東縣長潘孟安親臨各場次，祈求新的一年縣民能夠安居樂業、各行各業皆平安順利。

潘孟安表示，屏東縣各宗教團體聯合祈福活動，持續發揮安定人們心靈的工作，並在慈善、醫療、教育、環保、藝術、人權以及諸多社會服務與福利事業上，貢獻卓著。

縣府期盼藉由集結宗教穩定社會人心力量，為民眾身心健康祈福，帶來祝福與平安的力量，讓民眾能安心度過平安幸福的2022。

潘孟安說，部落、社區長輩的笑容，年輕人對工作生活滿意的微笑，小孩在斜坡上的嬉鬧聲，是所有施政者的夢想藍圖，或許民眾信仰不同，但相信目標一致，都是希望能「平安過一整年」，這也是政府努力不懈的方向。

這幾年全球受到新冠肺炎疫情影響，今年祈福儀式採簡單隆重方式辦理，希望透過宗教儀式，可以為台灣帶來平安，消弭災厄。

潘孟安強調，宗教聯合祈福活動主要在發揚「崇天敬地」的傳統精神，希望透過虔誠、肅穆的宗教儀式，喚起人們心中的良善本性，同時，在極端氣候變化情形下，可以與環境共生共榮，減少各種災害產生，讓新的一年可以國泰民安、風調雨順。

潘也不忘提醒民眾，目前台灣疫情尚未消退，迎接農曆新年到來同時，還是得遵守防疫規定，未施打疫苗者，可以到各鄉鎮市衛生所接種，期待今年大家生活都能恢復正常。