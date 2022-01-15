世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)在台灣時間1月14日再度被取消簽證，目前繼續被澳洲拘留，不過他的律師團隊早表態要上訴到底，促成雙方要重啟談判，聯邦法院也敲定終審裁決聽證會時間，定在澳洲時間1月16日早上9點半(台灣時間早上6點半)，喬柯維奇生死會在1小時內有結果。
不過這對喬柯維奇一方相當不利，因澳網在1月17日就要開打，喬柯維奇被排在籤表上半區，首日就要立即開賽，所以他接下來的兩天將會非常忙碌，就算最後聽證會結果判定他能順利出賽，時間也相當緊迫，而若他被准許參賽，首輪對手將是塞爾維亞同胞凱柯曼諾維奇(Miomir Kecmanovic)。
喬柯維奇於上周就飛抵澳洲墨爾本，但因未施打疫苗、醫療豁免資料被判定不齊全，簽證遭取消，無法入境，這段時間他都待在澳洲移民飯店，不過在1月10日他的團隊在首次聽證會上訴成功，他被暫時允許入境，得以提早練球準備即將開打的澳網。
可是麻煩接踵而至，在他入境期間又遭到2項重大指控，其一是入境申報不實，他於12月下旬期間曾飛抵西班牙，卻聲稱期間沒有任何旅遊史，第二是新冠檢測結果有誤，之後他本人在社群發出長文聲明，不過其中坦承自己於12月18日明知確診還接受媒體採訪，讓身上疑點越來越多。
而部份澳媒與民眾對此都相當反對，連自家人塞爾維亞總理布納比奇(Ana Brnabic)都指出此舉明顯違規，要進行調查，然後澳洲政治線記者更加碼爆料，移民部長霍克(Alex Hawke)最快會在1月13日就取消他的簽證，雖然當天沒有任何動靜，但在隔天霍克還是做出決定，將他的簽證二度撤銷。
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