世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)在台灣時間1月14日再度被取消簽證，目前繼續被澳洲拘留，不過他的律師團隊早表態要上訴到底，促成雙方要重啟談判，聯邦法院也敲定終審裁決聽證會時間，定在澳洲時間1月16日早上9點半(台灣時間早上6點半)，喬柯維奇生死會在1小時內有結果。

And just like that - Novak Djokovic is back in detention. He arrived at the Carlton hotel minutes ago and will spend at least one night here ahead of his Federal Court hearing tomorrow at 9.30am @9NewsMelb pic.twitter.com/fMi0c0wU8Y — Lana Murphy (@LanaMurphy) January 15, 2022

不過這對喬柯維奇一方相當不利，因澳網在1月17日就要開打，喬柯維奇被排在籤表上半區，首日就要立即開賽，所以他接下來的兩天將會非常忙碌，就算最後聽證會結果判定他能順利出賽，時間也相當緊迫，而若他被准許參賽，首輪對手將是塞爾維亞同胞凱柯曼諾維奇(Miomir Kecmanovic)。

喬柯維奇於上周就飛抵澳洲墨爾本，但因未施打疫苗、醫療豁免資料被判定不齊全，簽證遭取消，無法入境，這段時間他都待在澳洲移民飯店，不過在1月10日他的團隊在首次聽證會上訴成功，他被暫時允許入境，得以提早練球準備即將開打的澳網。

可是麻煩接踵而至，在他入境期間又遭到2項重大指控，其一是入境申報不實，他於12月下旬期間曾飛抵西班牙，卻聲稱期間沒有任何旅遊史，第二是新冠檢測結果有誤，之後他本人在社群發出長文聲明，不過其中坦承自己於12月18日明知確診還接受媒體採訪，讓身上疑點越來越多。

而部份澳媒與民眾對此都相當反對，連自家人塞爾維亞總理布納比奇(Ana Brnabic)都指出此舉明顯違規，要進行調查，然後澳洲政治線記者更加碼爆料，移民部長霍克(Alex Hawke)最快會在1月13日就取消他的簽證，雖然當天沒有任何動靜，但在隔天霍克還是做出決定，將他的簽證二度撤銷。