李沐（左）爆料周興哲在片場一開口帥氣形象就破功。（粘耿豪攝）

台片《我吃了那男孩一整年的早餐》15日於欣欣秀泰影城舉辦「點名簽到會」，周興哲、李沐、何思靜及林鶴軒（大鶴）穿著片中制服現身，大鶴笑曝「上次穿上制服已是1年前，後來我整整胖了6公斤，回到正常體位，結果我今天發現那件褲子花很大的力氣還是穿不下，直接換另1件」，周興哲也自豪有變壯，胸肌相當明顯，李沐則說因為在屏東拍攝時吃太多美味早餐胖了不少，周興哲今一見面也直呼「你瘦了」，何思靜身材沒變，制服上身依然可愛。

對於這次跟周興哲合作，李沐直誇「他很暖心，每天早上到化妝室都很有朝氣，就像陽光灑進來那樣，活力十足地跟每個人問候」，也大讚「覺得他超帥氣，夢想中學長的形象」，接著話鋒一轉「但一講話就會想說算了，很常被他的『妙語如珠』惹到，例如他某天對著我說『如果你肚子餓可以直接吃你的臉，說我是麵包超人欸』」，不忘笑喊：「如果周興哲有1天受傷，我可能真的是兇手。」讓周興哲急忙跳出來澄清「我沒有用那麼兇的語氣啦，我是要說她像麵包超人很可愛」，也坦言學生時期確實很愛用這招去逗女生。

片中有場周興哲騎腳踏車載李沐的唯美畫面，為了拍攝一直來回騎，大約拍了2小時，周興哲原本很大方連回程都載著李沐，後來實在太累，越騎越慢，李沐笑說：「周興哲很穩很會騎，但後來真的載不不動我了，他叫我自己走回去。」而今天活動吸引500名粉絲到場，很多粉絲都向周興哲許願，他大方清唱了幾句代表作，還為生日的粉絲唱生日快樂歌，全場尖叫不斷，更有男友都陪著女友來支持周興哲，被大鶴笑說：「男友求生慾超強，手機一直錄，都不敢放下。」

近來因演出《華燈初上》中「蘇媽媽」楊謹華少女時期的何思靜，從高中便上了高校誌封面而開始拍廣告，她表示演校花會被高度審視，本來覺得很有壓力，但全劇組大家都自己很好，就更放鬆的演出。現場也有許多影迷透露因該劇被何思靜圈粉，大讚她表現出色。至於貴為校花的她有沒有被男同學送過早餐，她透露自己雖念二類組，但男生食量都很大，根本沒打算送早餐給女生，「不可能到我手上」。《我吃了那男孩一整年的早餐》本月28日上映。