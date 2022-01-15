1名陳姓老翁日前隨遊覽團赴苗栗縣南庄鄉蓬萊溪生態保育園區遊覽，為貪圖靜幽美景，獨自1人走往蓬萊溪步道深處與團員脫隊，團員回到遊覽車上不見陳姓人影，等候許久仍未見下報警協尋，轄區頭份警分局蓬萊所員警據報到場協助，順利找回陳某與團員會合，解決1場虛驚。

蓬萊所員警是在日前接獲南庄鄉長羅春蓮報案指稱，有1名陳姓老翁於蓬萊護漁步道走失，其團員尋找多時未果，因天色漸暗、氣溫驟降，深怕發生意外才請警方協助。

蓬萊所長林振民及警員賴義方獲報立即趕往現場，得知該團為社區旅遊團，原打算步行至護魚步道半圈處再原路返回，不料同行陳姓老翁意猶未盡，欲走整圈以欣賞護魚步道的全貌，直到團員們在集合地點準備上遊覽車返程時，才發現老翁遲遲未歸來，手機也都沒接，團員尋找多時未果，此時南庄鄉長羅春蓮剛好於附近巡視發現事態有異，於是協助報警求助。

警方沿途搜尋，隨後在護魚步道另一入口處找到陳某，所幸並無受傷且意識清楚，隨將老翁送回集合地點與團員會合。同行親友感謝警方熱心協助，使其平安順利歸隊，全團也才能順利返程回家。