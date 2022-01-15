立委楊瓊瓔呼籲，選舉應該尊重所有的選民，這才是真正的民主政治。（陳淑娥攝）

藍營執政縣市遭追殺？ 江啟臣：蔡英文應拿出執政高度

立委江啟臣15日下午陪同前總統馬英九前往台中豐原慈濟宮發放春聯，媒體詢問最近藍營執政縣市都有被「追殺」看法時，江啟臣指出，民進黨以及蔡英文總統必須拿出執政高度來，民主憲政國家，政府不應該有任何違憲之處。

媒體詢問如何看待最近藍營執政的縣市都有被追殺的感覺，江啟臣指出，當用「追殺」兩個字時，代表政府是不是刻意用政府公權力或國家機器，針對不同政黨、不管他是候選人，或他是現在執政者、或者從政的不同政黨的同志，來進行刻意或有目的性的攻擊。

江啟臣強調，作為一個執政者應該要展現它的高度，尤其執政的民進黨，還有蔡英文總統必須拿出執政高度來，「我們是一個民主憲政的國家，政府不應該有任何違憲，應該要確保不管是任何政黨，他在民主政治上的一個公平及自由的保障。」

立委楊瓊瓔指出，台中第二選區立委補選，國家機器總動員，可以說是打得驚天動地，年底的選舉一定還會再用這種方式，把他們所需要的對象打的遍體麟傷，選舉應該尊重所有的選民，這才是真正的民主政治。