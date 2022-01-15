玉山植物被白雪覆蓋。（玉山氣象站提供）

玉山植物被白雪覆蓋，但天氣大致晴朗。（玉山氣象站提供）

今天各地天氣回溫 玉山卻飄雪現美景。

今、明兩天冷空氣減弱，台灣各地天氣回暖到20度以上，但清晨受輻射冷卻影響，各地仍然普遍偏冷，白天氣溫明顯回升；不過據中央氣象局預報，下周一（17日）鋒面通過加上東北季風增強，北部及東北部天氣將轉涼並有雨。

雖然氣溫回升，但玉山地區今天飄雪，氣溫1至零下8℃之間，由北峰遠眺主峰，山頭及植物都蓋上一片白雪。