玉山飄雪現美景 山頭、植物添上美麗銀妝 16:542022/01/15 中時 黃子明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 玉山今天飄雪，山頭及植物都添銀妝。（玉山氣象站提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉山植物被白雪覆蓋。（玉山氣象站提供） 玉山植物被白雪覆蓋，但天氣大致晴朗。（玉山氣象站提供） 今天各地天氣回溫 玉山卻飄雪現美景。 訂閱影音： 中時新聞網 今、明兩天冷空氣減弱，台灣各地天氣回暖到20度以上，但清晨受輻射冷卻影響，各地仍然普遍偏冷，白天氣溫明顯回升；不過據中央氣象局預報，下周一（17日）鋒面通過加上東北季風增強，北部及東北部天氣將轉涼並有雨。 雖然氣溫回升，但玉山地區今天飄雪，氣溫1至零下8℃之間，由北峰遠眺主峰，山頭及植物都蓋上一片白雪。 南美洲熱浪 氣溫可能高達攝氏50度 網購金魚樂極生悲 她包裹一拆只見冰磚：剩1條獨活 #各地天氣 #飄雪 #氣溫 #玉山 #回溫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逾30項國內外肯定 玉山金控11度獲「亞洲企業傑出ESG白金獎」 12:332022/01/12 財經 9縣市發布低溫特報 玉山零度卻晴朗不見雪 11:382022/01/13 生活 全台最低溫出爐 北北基5縣市冷到爆 10度以下範圍擴大 20:572022/01/11 生活 鄭明典生氣了！網友冷過頭 玉山認成合歡山 09:492022/01/13 生活 上市櫃公司永續發展路徑圖三月上路 2027年要完成碳盤查 16:022022/01/13 財經 全台急凍冰番薯 玉山最低零下4.6度 排雲蓄水桶都結冰 11:362022/01/12 生活 這波冷空氣最冷時刻！高雄以北急凍 18縣市下探10度 21:582022/01/13 生活 冷氣團來襲氣溫驟降男子流浪到南屯 暖警助一家團圓 10:092022/01/13 社會 存股變飆股 老手點名這2檔金融股最值得抱股過年 11:202022/01/15 財經 日夜溫差10度！14縣市夜晚低溫下探個位數 這天起再度有雨 20:552022/01/14 生活 10度就凍未條 全台灣只有這裡 6度才發低溫特報 11:052022/01/15 生活 生活熱門新聞 被戳中要害！新娘婚禮上放「1首歌」 新郎氣炸當場退婚 - 生活 第三劑疫苗開打！1922預約平台重啟 19大QA一次看懂 - 生活 西堤客人「平靜吃飯」卻確診 衛生局納悶：怎麼傳的 - 生活 桃園6確診足跡曝！大江購物中心、國防部龍岡福利站淪陷 - 生活 不同組合第三劑怎選？醫：打這款副作用比心肌炎嚴重 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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