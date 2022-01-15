一名物流公司老闆前年發現老婆與公司司機在外偷吃，兩人每日熱線，並傳送「屬於妳我的空間」、「在你身邊很有安全感」、「親愛的早安」、「想妳了」、「我發現我中妳的毒了」、「無時無刻都想要抱妳」等曖昧訊息，物流公司老闆氣炸，提告司機求償60萬元，桃園地方法院判決司機須賠償15萬元。

依據判決書記載，該名物流公司老闆與妻子2003年結婚，育有3名子女，妻子負責協助公司業務處理，因工作上關係認識一名物流司機。2020年8月物流公司老闆發現妻子與物流司機有不正當交往關係，且發現兩人之間Line親密對話，兩人幾乎每日熱線，並傳訊息，「開始想我們的家了」、「屬於妳我的空間」、「在你身邊很有安全感」、「親愛的早安」、「想妳了」、「我發現我中妳的毒了」、「無時無刻都想要抱妳」等親密對話。物流公司老闆氣炸提告，求償司機60萬元。

物流司機在法庭上喊冤供稱，與老闆娘無不正當男女關係，且提Line訊息內容說因為老闆娘遭老闆家暴，基於關心、安慰，所以才傳送這些訊息內容。通聯記錄部分則是與老闆娘討論工作內容。

法官判決，從對話紀錄發現，司機與人妻兩人傳送曖昧簡訊，認為互相調情傳達愛意，頻繁的連絡，且司機與人妻不分白天晚上，通話時間長達數小時，一般朋友、同事更不會在深夜、凌晨，多次傳訊息給對方，干擾作息，已顯示雙方逾越普通朋友交往之分際，非一般婚姻信守誠實之配偶所能容忍。法官認定雙方感情已破裂，判決司機須賠償人夫精神慰撫金15萬元。

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