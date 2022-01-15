疫情當下，出門都必須配戴口罩，此時眼妝絕對是全臉彩妝的重點，運用眼影打造眼窩的光影，將能讓眼神看起來更深邃。A.M Fairyland、RMK、THREE、FreshO2推出眼影盤新品，一抹打造讓人目不轉睛的絕美眼妝，絕對值得在過年前收入化妝包中。

▍1.A.M Fairyland迷光掠影眼彩盒

知名彩妝師Alice創辦的A.M Fairyland推出新品「迷光掠影眼彩盒」，不單調、豐富色澤、質地服貼、微珠光、異質地、實用好上手等優點，讓大家的日常眼妝增加許多質感加分的細節。

MODEL示範A.M Fairyland迷光掠影眼彩盒#AM02絨革緋花 orchid。（邱映慈攝）

四款眼盒色號分別為：#AM01浮世塵光 dust、#AM02絨革緋花 orchid、#AM03漫醺珀香 Champagne、#AM04煙濛暮色Sunset Glow，每款眼影粉質均添加保養成分積雪草，增加眼影粉質地的潤度和顯色度，且不過度傷害眼皮肌膚。每款眼盤均有四格眼影，並以視覺色、珍珠色、璀璨色、深邃色打造，每格皆有不同粉質，讓開眼、閉眼間都可強化光澤與色調的立體感。

A.M Fairyland迷光掠影眼彩盒#AM02絨革緋花 orchid手部試色。（邱映慈攝）

A.M Fairyland迷光掠影眼彩盒#AM03漫醺珀香 Champagne手部試色。（邱映慈攝）

▍2.RMK春焰雙色眼采

質感各異的雙色眼影，同時兼具透明感的色澤與純淨發色，無論是單色使用或疊擦使用，都能享受多種變化的眼妝。從Matte霧光、Shimmer爍光和Shiny亮燦3種不同的質感中，嚴選絕佳2色組合的雙色眼影，採用與肌膚完全融合的濕式質地，透過色彩的層層疊擦能增加深邃度，毫無粉感與厚重感，賦予舒適的輕盈感受。

RMK春焰雙色眼采。（圖／品牌提供）

MODEL示範RMK春焰雙色眼采#01 Spring Taupe。（圖／品牌提供）

MODEL示範RMK春焰雙色眼采#02 Raw Fire。（圖／品牌提供）

▍3.THREE魅光幻眸眼采盒ALLY

「魅光幻眸眼采盒」以柔潤觸感及透明感，展現出霜狀色澤獨有的層次感及柔和漸層，越是疊擦色彩，透明感越為提升，以指腹輕鬆延展，將色澤與質感唯美地融於雙眸。本季新色推出自在無拘的配色，暖色調與冷色調、奪目珠光與沉穩霧面同時並存，不同的上妝方式將變幻出全然不同的神情。

MODEL示範THREE魅光幻眸眼采盒ALLY#04 RIDE THE WIND。（邱映慈攝）

THREE魅光幻眸眼采盒ALLY，左為#04 RIDE THE WIND，右為#05 CATCH THE WIND。（邱映慈攝）

▍4.FreshO2 Ripened後熟成系列6色眼影盤

FreshO2推出全新Ripened後熟成系列眼影盤，全新登場的「柔軟沙岸6色眼影盤」、「蜜漬玫瑰6色眼影盤」，保留品牌經典輕巧、易攜、環保的紙盤，精選六色天然礦物眼彩，以亞洲女孩的膚色為調色概念，創造出與肌膚自然融合的選色。

MODEL示範FreshO2柔軟沙岸6色眼影盤。（圖／品牌提供）

一盤擁有霧面、珠光、亮片三種極美質地，添加植物性角鯊烷、摩洛哥堅果油、荷荷芭油、玻尿酸等保濕萃取，細緻粉末呈現絲緞光澤，高度顯色好延展、服貼不飛粉，透過暈染變化展現溫柔與個性，一盤創造極美眼色，盡顯完美妝容。