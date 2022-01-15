大陸澎湃新聞15日報導，針對成都地鐵站名翻譯問題，成都市人民政府外事辦公室答覆，因若干執行標準各有不同，導致一些類似地鐵站譯名依據譯法規則不一致。經排查發現，有30餘處與現行翻譯規則不統一的地鐵站譯名，鑒於此類英文站名對於引導道路交通指向並無明顯誤導性，建議參照「名從主人」原則，沿用已被社會公認的習慣叫法。

隨著世界大學運動會臨近，民眾反映，成都公共交通站名翻譯不一，尤其地鐵用詞混亂，例如Zhaojuesi Road South（昭覺寺南路）和Jianshe North Road（建設北路），以及Jinhua Temple East Road（金華寺東路），標準不一。成都市人民政府外事辦公室表示，經排查，已發現30餘處與現行翻譯規則不統一的地鐵站譯名，由於更換一處地鐵站名，涉及更新語言播報系統、線網圖、地鐵站內外、車廂內外標識等，地鐵站更名極易造成更新不徹底，新舊地鐵站名使用混亂。鑒於此類英文站名對於引導道路交通指向並無明顯誤導性，建議參照「名從主人」原則，沿用已被社會公認的習慣叫法。此後在地鐵站名英文譯名工作中，新增換乘站與原站名命名方式保持一致，新增普通地鐵站按最新標準翻譯。

澎湃新聞報導，更早前在2017年9月，《成都晚報》已報導成都部分道路站名英文翻譯有點亂，像是成都東站翻為「Chengdudong Railway Station」，之前是翻「Chengdu East Railway Station」。2017年9月23日，地鐵上播報的成都東站翻譯是「East Chengdu Railway Station」。「外國人看到這樣的翻譯，容易摸不著頭腦吧？」

不只是火車站，成都不少地名或路名的英文名都採用了拼音和英文結合。比如，交通站點和路牌名的翻譯不統一。長順中街的公交網站名字採用拼音「Changshun Zhongjie Station」，而在距公交站兩三米距離路牌上，看到的是「CHANGSHUN MIDDLE STREET」。東大街路牌上寫的是「DONGDAJIE STREET」，而在春熙路地鐵出口處通往東大街的出口指示牌則翻譯為「Dongda Street」。

當時，成都翻譯協會副秘書長吳丹青表示，成都有些地方的英文翻譯確實不太規範，「比如像下同仁路這樣帶有方位詞的街道名，方向應該翻譯出來，『下』應該用‘『ower』而不是『Xia』，『Xia』可能會讓外國人找不到方向感。」而像人民公園，吳丹青則認為，至少要將公園意譯出來，如果全部用拼音，也不太規範。

吳丹青認為，旅遊景點附近的站名有必要進行統一，「比如明蜀王陵，地鐵站命名時，可能考慮明蜀王陵的英文當站名對外國人有點複雜，翻譯用的就是拼音「Mingshuwangling」。他建議，在確定相關站名時，除了專門組織專家討論，還可以徵詢長期居住在成都的外國人建議，「他們可能有一些適合的簡稱可以借鑒。」