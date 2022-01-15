中國人民銀行副行長劉桂平15日表示，雙循環是一個動態優化的過程，要進一步拓展其廣度、深度，推動經濟高品質發展。

香港信報報導，劉桂平15日在全球財富管理論壇上提出，要充分展示大陸開放姿態，積極融入世界。實施雙循環政策必須深度參與世界經濟合作，穩步推動利率、匯率市場化改革。要充分挖掘大陸市場容量大的潛力，做好內需牽引的大文章。把擴大內需與深化金融供給側結構性改革相結合。

以及疏通貨幣政策傳導機制，提供經濟發展的有效供給。充分發揮小微企業和個體工商戶的市場主體作用。實施小微企業金融服務能力提升工程，擴大首貸、續貸的支持力度。

此外，要全力支持科技創新，發揮資本市場在推動科技創新中的作用。同時，充分認識農村發展在雙循環中的特殊地位，實施鄉村振興戰略，保護貧困地區尤其是脫貧地區的金融需求。充分發揮有為政府的治理潛能。應大力提高政府的治理效能，提升有利於「六穩六保」政策推出的協同性。