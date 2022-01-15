生活漆藝創作，創意與技巧都要兼具。（廖志晃攝）

信義鄉樂齡學習中心，展現學習成果。（廖志晃攝）

績優社區大學，獲得教育部獎勵金補助。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣終身學習暨學習型城市博覽會，15日在縣立體育場舉行，來自13鄉鎮市的社區大學及樂齡學習中心共千人共襄盛舉；副縣長陳正昇號召縣民秉持活到老、學到老精神，加入終身學習行列，培養多元專長，讓人生更美好、更有活力。

陳正昇說，從2015年迄今，在各社大和據點人員的努力下，已累積豐碩成果與能量，參與終身學習的學員人數近7000人，樂齡學習中心提供長者優質學習環境，加上新住民學習中心及多元學習中心，成為南投縣終身學習的4大支柱；並以「生態、宜居，打造綠活城鎮」為主題，呈現終身學習成果。

教育部訪視社大結果，濁水溪社區大學勇奪優等、水沙連及貓羅溪社區大學也獲甲等佳績，還有5個模範學習據點獲得表揚，值得肯定，歡迎縣民一起加入終身學習行列。

教育處指出，今年獲得教育部社會教育貢獻獎個人獎的劉木燕老師，40多年來積極推廣傳統音樂，用心培育音樂師資造福社區；並出任鹿谷鄉志副總編纂，為鹿谷鄉文史留下珍貴紀錄，獲此殊榮是實至名歸。

多元特色展示攤位中，縣內11所社區大學展現最具代表性的在地特色課程，讓民眾充分認識社區大學；學習型城市協力單位透過體驗共學方式，讓民眾認識、體會「綠活城鎮」生活意識與行動內涵；樂齡學習中心展示文創作品，讓民眾感受長者的美學創作及趣味；新住民學習中心提供「文物展示」攤位，讓民眾學習東南亞文化，也為終身學習注入新能量，多元文化讓生活更豐富。