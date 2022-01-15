預計21日登場的屏東燈節，近日在三大燈區陸續試燈，不少路過民眾搶先與燈飾拍照並打卡，還有眼尖網友發現，去年在看海美術館展出的巨型裝置藝術「春江獸」也悄悄現身縣民公園，讓人直呼真的太酷了！

去年七月，屏縣府舉辦「春江獸月夜－阿咧特展」，特別打造裝置藝術「春江獸」吸引國內外無數人潮，撤展後不少遊客「敲碗」期待再相逢，主辦單位當時透露，未來一定有機會讓民眾與春江獸再相遇。

屏縣府表示，2022屏東燈節以屏東綵燈節「萬年溪燈區」為雛型，並增加「縣民公園燈區」，還有「勝利星村燈區」，共3大燈區，分別以不同主題做燈飾規畫。

春江獸所在的縣民公園燈區，主燈以高達10米的機械動態「摺紙生花」，從摺紙藝術概念出發，並以機械構造來展現花朵盛開的柔美樣貌，象徵舊紙漿廠的活化與新生。並以「光、影、糖、紙」為主題，配合園內工業遺址，將燈光交織歷史紋理，見證紙漿廠轉型，回首屏東「糖都」的燦爛榮光。

結合年味、祈願、繽紛童趣與科技的萬年溪燈區，分別為萬年溪、萬年公園、復興公園及周邊人行道樹，設置絢麗、歡樂的造型燈飾，此次更加入動態燈飾及水舞燈光秀展演，增加活動精采度。

至於從日治時期的日本陸軍飛行第八聯隊到國民政府時期的勝利星村，物換星移，人事已非，不變的是佇立於此的結構物，也稱之為「家」；此處以12組燈飾，嘗試透過不同時空背景、空間環境、族群物種、角色立場等，探討與重新詮釋所謂「老家」的樣子。