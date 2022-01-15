班傑（左起）、是元介、王仁甫、峮峮、許孟哲、孫協志、林彥君、林莎、蔡黃汝（豆花妹）、潘慧如參加《飢餓遊戲》豪華露營爭奪賽。（中視提供）

是元介首登《飢餓》看到老朋友王仁甫特別開心。（中視提供）

峮峮外型甜美，深受許多男粉絲喜愛。（摘自臉書）

蔡黃汝、王仁甫夜襲峮峮香閨。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》曾推出露營特輯深受好評，明（16日）晚8點再度祭出特別企劃，除了藝人間的激烈廝殺，本集另一大看點還有峮峮的「福利大放送」，原來是王仁甫和蔡黃汝（豆花妹）竟在收工後，夜襲正在洗澡的峮峮香閨，節目預告一出就引起許多網友暴動，紛紛搞笑留言「謝謝飢餓遊戲！」、「有開放報名嗎？」、「流量密碼準備解鎖」。

節目中，王仁甫和豆花妹收工後到峮峮帳篷前，聽到流水聲就直呼：「峮峮在洗澡喔！」有恐製作單位總不按牌理出牌，不時被突擊，峮峮事先把帳篷上鎖，只是百密一疏，鎖了一邊忘了另一頭，讓王仁甫和豆花妹有機可趁，2人匍匐前進鑽進門洞，笑聲馬上讓峮峮警覺：「你們很煩捏！」因為衣服就放在床上，剛洗完澡的峮峮在浴室門後進退兩難，連豆花妹都看到害羞尖叫：「我鏡頭不能轉欸！妳不要再開（門）了，我會受不了！」

豆花妹自嘲有當「色老頭」的潛力，而王仁甫則是笑說：「太香，香到我的gopro當掉了。」2人一搭一唱讓峮峮哭笑不得，她甚至大方撥起濕漉漉的秀髮：「我是髮香峮！」此舉反讓王仁甫害羞起來，不知所措縮在角落：「不要這樣，我覺得我應該出去了，我不應該在這邊。」

既然被闖空門那乾脆一起同流合汙，峮峮興奮提議：「要不要去別間？」3人偷偷摸摸前進林莎房間，又遇上林莎在洗澡，而她的衣服也放在床上，就怕看到不該看的，王仁甫趕緊逃出帳篷，剩下峮峮和豆花妹趴在帳篷門口意猶未盡。

這次的特別企劃不是輕鬆的旅行團出遊，如果想爽嗑大餐、住溫泉帳篷，就得從「豪華露營爭奪賽」中脫穎而出。來賓是元介第一次挑戰《飢餓》，看到老朋友王仁甫特別開心：「整個演藝圈最熟就他了！」兩人13歲時曾住在一起，一同受訓和生活，是元介更透露：「我想來這節目很久了，今天終於圓夢。」