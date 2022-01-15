高雄某國小六年級一名男童，下課時故意用紅外線遙控器照同班男童眼睛，被照的男童眼睛不適、反射性推開惡作劇男童，沒想到自己反被推去撞牆，額頭當場流血，爸媽不爽提告索賠21萬元。高雄地院法官認定，惡作劇的男童有過失責任，判賠4萬1000元，可上訴。

2021年3月17日上午，兩名男童下課時間在走廊，因為其中一童拿紅外線遙控器對準另一童的眼睛，被照射的男童反射性自衛出手，沒想到惡作劇男童竟繞道背後將他推去撞牆，導致左邊額頭流血，還留下2公分長的傷口。

受傷男童的家長非常生氣，表示兒子受傷後，臉上留下明顯的疤痕，還時常在睡夢中驚醒，要求20萬元精神撫慰金，另要求家長連帶賠償21萬元。

惡作劇的男童表示，他當時只是在跟同學分享遙控器，不小心照到對方眼睛，對方當下還說沒怎樣，他因自覺無趣就轉身離開。沒想到，被照射的男童突然從背後拍打偷襲，他才追逐他，過程中不慎推擠，導致對方跌倒撞牆。家長強調，基於人道立場，他們願意賠償醫藥費，但精神賠償就太過。

事發後，校方對此召開兩次家長協調會議，老師表示，當時只知道兩個孩子在玩遙控器，雙方好像鬧得不愉快，但已記不清楚是誰打誰，事發後立刻帶受傷的男童到保健室急救，還通知兩方家長。

高雄簡易庭認為，兩童相互追逐、導致其中一方跌倒受傷，有因果關係，且兩人是同班同學也無深仇大恨，可預知在走廊奔跑時，有可能發生意外，惡作劇的男童須負責任，判該男童和父母親應賠償醫藥費1萬1000元、精神撫慰金3萬元，可上訴。