新北市社會局發現後交由警方調查，警方今（15日）將母子帶回新北市，葉女依法解送歸案，男童則交由托育機構代為照顧。（警方提供）

通緝母攜嬰逃亡，新北警南下協尋找回黑戶母子。

通緝母攜嬰躲屏東宮廟，新北警南下尋回黑戶母子。

25歲葉姓女子2019年離家，因詐欺案遭地檢署發布通緝，2020年3月在台南產下男嬰，但卻遲遲未報戶口，與男友一家三口躲在屏東內埔鄉某宮廟香客房，新北市社會局發現後交由警方調查，警方今（15日）將母子帶回新北市，葉女依法解送歸案，男童則交由托育機構代為照顧。

據悉，葉女與27歲陳姓男友交往，於2020年3月在台南某婦產科產下一名男嬰，葉女與家人不睦離家後，被胞姊通報為失蹤人口，葉女因將帳戶借給友人使用涉及詐欺案，遭士林地檢署發布通緝。

副市長劉和然去年12月27日召開「新北市全齡高風險家庭整合型安全網」跨局處工作會議，指示警察局成立專案小組，比照重大刑案列管，積極偵辦，為確保葉童人身安全，婦幼警察隊及淡水警分局隨即成立專案小組，比照重大刑案偵辦。

專案小組發現陳男曾出現南屏東，婦幼警察隊於昨（14日）立即派員連夜南下屏東縣內埔鄉一帶徒步查找使用車輛，於今（15日）凌晨6時許發現葉童所藏匿的宮廟客房，趁其剛起床之際順利緝獲葉母及葉姓男童，交由市府社會局對於葉童進行後續處遇作為，確保其能健康快樂的成長。

新北市警察局長黃宗仁表示，基於市府一體，警察局配合市府辦理「查找行方不明兒少關懷行動」專案，自2017年起以刑案偵辦尋獲行方不明兒少共7名，除持續配合市府專案辦理、全力協尋此類行方不明兒少，讓每一位孩童都能享有其自身保障權益，健康成長為保護兒童付出一份心力。