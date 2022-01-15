昌珉在新專輯《Devil》中表現內心既酷又性感的一面。（愛貝克思提供）

韓國男團「東方神起」成員最強昌珉（沈昌珉）於2020年發行首張個人專輯《Chocolate》以SOLO歌手身分出道，在海內外都取得好成績。前年10月結婚後，多活躍於廣播與綜藝節目且擁有居家好男人形象的他，時隔1年9個月化身黑暗惡魔帶著新專輯《Devil》回歸歌壇，專輯發行後橫掃14國iTunes專輯排行榜冠軍，再次展現他在全球的高人氣。

專輯發行當天昌珉舉行線上記者會，由隊友允浩擔任主持人。談及睽違近2年的回歸，最強昌珉說道「因為是時隔許久的專輯，所以更加努力準備，盡可能地嘗試多樣的風格類型，作為公司在2022年首位發行作品的打者，覺得很榮幸也很激動」。專輯同名主打歌〈Devil〉翻唱自瑞典歌手兼製作人Alex Runo在2021年發表的同名歌曲，再加上昌珉親自填寫的歌詞重製而成，歌詞講述即使在艱難的現實中也不會屈服於惡魔的誘惑，堂堂正正向前邁進的強烈意志。

說起昌珉的音樂，不可或缺的部分就是「高音」，主打歌增添了原曲沒有的高音與即興演唱，歌曲完美展現出最強昌珉爆發性的唱功與高音。他表示劉英振製作人尤其要求歌唱的細節表現，面對高難度演唱依靠不懈地努力練習才達成；而身為作詞者，昌珉直言公司並沒有因為是自家藝人而特別通融，被淘汰了很多次，很慶幸這次能夠被選上；「原曲講述的是惡魔的致命性，但我覺得歌曲的強烈能量應該在於不屈服於惡魔誘惑且勇往直前的面貌」說明了與原曲的差異，希望透過〈Devil〉表現內心既酷又性感的一面。

新專輯《Devil》除了同名主打歌〈Devil〉外，還收錄了有著詼諧感〈Maniac〉、搶先公開舞台的〈Fever〉、由最強昌珉填詞的〈Alien〉、拉丁流行舞曲〈Dirty Dancing〉以及夢幻氛圍的〈Airplane Mode〉等一共6首歌曲，最強昌珉希望大眾能將重點放在歌唱部分，並將自己的歌唱魅力比喻成蜘蛛人的戰衣，不僅多樣且能進化，隨著時代發展唱法也有變化，自己也都在學習之路上前進，有信心展現如變色龍般的面貌。《Devil》已在台與韓國同步數位發行。