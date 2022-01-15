15日獲表揚的消防人員有18人、義消24人、鳳凰救護隊8人、防火宣導隊8人，縣長張麗善、消防局長林文山親自頒獎，縣議員李建昇、林岳璋、李明哲、蘇于珊、黃美瑤、古坑鄉長沈勝騰到場祝賀。（周麗蘭攝）

雲林縣四湖義消副隊長蘇香庭擔任義消31年，去年騎摩托車到消防隊，在分隊門口腦幹出血過世，他的兒子蘇晏寬今出席代父領獎，蘇晏寬因受父親影響，2年前從台北科技大學電機系畢業後參加消防特考錄取，目前服務於彰化線西消防分隊。

雲林縣消防局斗六分隊長何建樺是獲表揚的警消之一，他警專畢業後從基層做起，再考上警大二技，經歷外勤隊員、分隊長職務，近3年來指揮多次工廠火警救災。（何建樺提供）

雲林縣消防局今（15日）舉行消防暨義消楷模人員表揚，四湖義消副隊長蘇香庭擔任義消31年，去年騎摩托車到消防隊，在分隊門口腦幹出血過世，他的兒子蘇晏寬今出席代父領獎，蘇晏寬因受父親影響，2年前從台北科技大學電機系畢業後參加消防特考錄取，目前服務於彰化線西消防分隊。

15日獲表揚的消防人員有18人、義消24人、鳳凰救護隊8人、防火宣導隊8人，縣長張麗善、消防局長林文山親自頒獎，縣議員李建昇、林岳璋、李明哲、蘇于珊、黃美瑤、古坑鄉長沈勝騰到場祝賀。

斗六分隊長何建樺是獲表揚的警消之一，他警專畢業後從基層做起，再考上警大二技，經歷外勤隊員、分隊長職務，近3年來指揮多次工廠火警救災。

他表示，印象最深刻一次是10多年前在二崙鄉發生的聚脂纖維露天燃燒案，火焰高達10米，東北季風助長火勢，下風處住了20、30戶居民，火警發生處又位於自來水廠管線末端，水源很不足，那次調動全縣水箱車，包括台塑六輕消防隊都支援，打了2、3小時才控制火勢。

獲表揚的24名義消中有1人缺席，服務31年的四湖義消副隊長蘇香庭去年六月過世，其子、警消蘇晏寬代為領獎，格外令人感動。

蘇香庭的家就住在四湖消防隊附近，不管住宅、工廠火警都可看到他的身影，救災無數，他11年前一度中風，復健期間仍到分隊幫忙，2019年連趕2場住宅火警，協助布水線救災，持續工作5小時以上沒休息。

蘇晏寬受父親擔任義消的英勇形象影響，自台北科技大學畢業後參加消防特考，受訓完分發至彰化縣線西消防分隊，11日也參與彰化縣一家工廠火警搶救。他表示，消防有一定的危險，但也有充足的防護，希望日後能把所學的電機專業結合消防工作。

雲林縣消防局統計，去年（2021年）義消出動5033救災人次，其中林內、斗六、麥察、崙背、古坑、莉桐火災案件，在警義消通力合作下救出7位受困民眾。

「雲林縣消防局110年度消防暨義消楷模」獲獎的警消人員有鄭建國、曹建笙、黃朝群、何建樺、楊永連、林浚騰、鐘弘原、蘇柏憲、李偉順、蔡玄彥、廖韋凱、蔡壹淵、陳健平、陳郁彥、丁崇泰。

義消楷模人員有謝帝旺、李建昇、張為中、張浚凱、張順堂、魏廷璋、李明昌、 張玉樹、陳浚騰、吳坤登、李振、吳春欉、吳順發、廖建斌、何安財、李國平、 蔡仁雄、羅偉誠、郭海壽、丁宗平、陳建男、蘇香庭、蔡坤益、許文明、蔡佩珍、林秀壎、洪秀娟、沈淑麗、張景蓮、廖嘉豪、蔡德義、陳香蘭、吳鳳蘭、郭盈楹、留淑芬、蔡專、黃桂珠、林家畇。