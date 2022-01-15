2022台北年貨大街今起跑，雖然國內疫情升溫，但仍湧現人潮。（楊亞璇攝）

2022台北年貨大街今起跑，雖然國內疫情升溫，但仍湧現人潮。（楊亞璇攝）

2022台北年貨大街今起跑，雖然國內疫情升溫，但仍湧現人潮。（楊亞璇攝）

2022台北年貨大街今起跑，雖然國內疫情升溫，但仍湧現人潮。根據迪化商圈發展促進會估算，年貨大街開賣首日，人潮相較去年增加約3至5成，對今年店家業績持樂觀的態度。民眾表示，近日疫情不穩定，趁三級警戒前先來逛一逛，擔心未來疫情爆發可能沒有辦法來。

永樂市場今年擺出招財福虎巨型氣球裝置、不滿燈籠裝飾，頗由年節氣息，今年永樂廣場舉辦「街頭播音室」活動由Podcast現場直播，第一場由知名Podcast百靈果打先鋒，吸引不少聽眾粉絲，另外還有紅包牆活動，眾人排隊抽每日1200份限量發財金紅包袋。

往年迪化商圈年貨大街期間，市府專案申請許可店家在馬路、騎樓設攤，去年因應疫情，禁止馬路搭棚架設攤，違者依「道路交通管理處罰條例」開罰1200至2400元，今年延續去年作法禁止設攤，等於僅有在地店家進行年貨販售。

今年實際走訪迪化商圈，街道上人潮不少，但仍可保持距離，不像過往人擠人導致寸步難行。迪化商圈發展促進會顧問陳仕哲表示，由於前年可設攤，街道上滿是擺攤的商家占據一些空間，民眾能行走的道路較少，因此人潮看起來會比較多，如今禁設攤，街道更為開闊，實際算的話，人潮並沒有變少，反而更多。

陳仕哲說，事實上首日人潮與比去年首日相比多3到5成，與2020年未受疫情影響時的人次相比，也稍多一些，因此有機會突破往年平均累計80、90萬人次。

迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋說，通常在年貨大街首日，大部分民眾都是先來逛逛，採買率不高，預計會到過年前一周採買率才會提升，人潮也會更多；此次商圈與蝦皮購物合作，推出號稱全台最大線上年貨大街「台北年貨大街線上專區」，不想出門的民眾可透過網路購買年貨，祭出更多優惠。

民眾蔡先生表示，近日疫情不穩定，趁三級警戒前先來逛一逛，不然擔心未來疫情爆發可能沒有辦法來，今年不搭棚架擺攤，但他還是希望可以有擺攤，讓選擇比較多，雖然不一定會買，但是可以逛一下。