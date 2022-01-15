中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（本報系資料照）

台北市打不到高端 陳時中：我太太也抱怨

1922公費疫苗預約平台今天重啟，開放民眾預約第3劑疫苗，但有許多民眾反映，預約高端疫苗後卻找不到醫療機構接種。衛福部長陳時中坦言，自己太太也抱怨，第3劑想打高端卻找不到地方打。對此，網友翻出陳時中日前發言「打不到疫苗的，包在我身上、來找我」，酸問「陳太太沒去找陳部長嗎？」。

針對1922公費疫苗預約平台今天重啟，開放民眾預約第3劑疫苗，但上午10點一開放就當機。中央流行疫情指揮中心回應指出，並未當機，只是系統剛開放時確實造訪人次較多。

另有民眾反映選擇高端疫苗卻在台北市找不到醫療機構接種，指揮中心表示，會再與台北、新北市協調開設更多接種點。衛福部長陳時中也表示，自己曾聽太太抱怨，第3劑想打高端卻找不到地方打，這部分會再與台北市、新北市協調，盼能加開更多接種點。

對陳時中太太打不到高端疫苗一事，鄉民引爆話題表示：「哇陳部長都發話了！陳部長的意思是，要打高端的，真的是這樣多人啊！供不應求！連他老婆要打，都沒得打！」「為什麼老是把台灣人當作阿財？」「不會把高端搬到台北車站，隨到隨打嗎？」「看不起台北市～又不是第一次？1922平台今10點重啟！第三劑預約漏台北？」、「『打不到疫苗的，包在我身上、來找我』陳太太沒去找陳部長嗎？」、「跟你講個笑話，高端疫苗居然打不到」、「笑到肚子痛」、「民進黨唬爛的功力總是不會讓大家失望」、「真噁」、「洗腦久了，搞不好真能騙到人去打」、「這篇新聞不知道又花了我們多少納稅義務人的錢？」「演什麼戲」、「飢餓行銷」、「開始洗風向了」、「到底二期解盲的結果如何？」「想吐了」、「現在還在強力推銷高端？」

據了解，指揮中心重開1922疫苗預約平台，第一輪排除了台北市施打站，如果台北市民到1922預約平台，只能到外縣市去打疫苗。因為，北市預約系統原先預約時間為17日到21日，後來新增開放到23日，讓時間剛好與中央切齊，提供超過8.2萬量能，北市不參與15日預約1922系統，下周北市系統就退場、加入1922系統。