新華社今天（15日）報導，大陸國務院總理李克強1月14日致電斯瑪伊洛夫，祝賀他擔任哈薩克共和國政府總理。

李克強在賀電中表示，中方支持哈方維護國家安全、社會穩定和民眾福祉所作努力。相信在托卡葉夫總統和貴國政府領導下，哈方將盡快恢復安定團結，朝著既定的發展目標邁進。

李克強指出，中哈建交30年來，兩國關係始終保持高水平運行。中方願同哈方落實好兩國元首達成的共識，繼續深化務實合作，推動中哈永久全面戰略夥伴關係不斷邁上新台階，造福兩國和兩國人民。