嘉義市首座木構造民宿，有現代化生活的內裝。（嘉義市政府提供）

這間木構造民宿內裝的木質陳設，樸質雅致，獲得嘉義市長黃敏惠稱讚。（嘉義市政府提供）

2020年底嘉義市公告「具人文或歷史風貌之相關區域」後，目前已有7家民宿登記，其中11月間取得合法登記證的「有春枟宅」是嘉義市首座木造民宿，新舊共融的風貌，在舊城區中有獨樹一格的魅力。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市建城300多年，人文底蘊豐厚，走在老市場、老街區、老巷弄之間，還有古廟、老醫生館等老建築，都是嘉義市人文歷史發展的最佳見證。

黃敏惠表示，2020年12月25日市府公告「具人文或歷史風貌之相關區域」，區域畫設後，民間就能發揮及運用很多創意、活力，讓舊建築再活化利用，如今嘉義市出現第一家合法木構造建築民宿，令人驚豔。

業者陳寶全說，「有春枟宅」為一棟近60年的檜木老屋，有復古懷舊風情，老屋主結構是珍貴檜木所組成，因而申請嘉義市政府文化局舊屋力經費來修繕，為了保存老屋原始風味，又不破壞整體結構，花費很多心力跟巧思設計，將現代化的住宅生活元素融入老屋中。

陳寶全說，「有春」即台灣話的「有餘」，代表富足的意思，「枟」是木之紋理，凸顯嘉義市「木都」的特色，「有春」結合「枟」，傳遞出嘉義市的人文底蘊。

市府觀光新聞處長張婉芬指出，嘉義市現有7家民宿，1家為休閒農場內的「五柳園民宿」，其他6家皆位於嘉義市「具人文或歷史風貌之相關區域」內，多元的旅宿環境，滿足不同旅客的需求。

市府觀新處表示，有意從事民宿的業者可循《發展觀光條例》及《民宿管理辦法》相關規定申辦，可諮詢該處（05）2254321轉687。