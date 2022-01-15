西堤案延燒至校園，桃園後站的東興國中也停課14天直接到寒假，桃園市長鄭文燦15日指出，因應中壢後站足跡多，明加開東興國中採檢站，後天則增設大園採檢站，監測機場周邊居民的健康監測，下周起將有11站採檢站。

鄭文燦說，西堤餐廳群聚感染事件新增6位確診，其中3位是學生，包括中壢高商工讀生的2同學匡列採檢確診，案17881、17882，Ct值分別為18和30，2確診學生13日就送集中檢疫所，目前壢商採檢1030人都陰性，快篩575人也都陰性。

壢商高職生同住的東興國中表妹也確診，案17880、Ct值29，連夜緊急擴大匡列，並在校園設夜間採檢站，同班同學、跨班活動、補習班等相關師生共176人採檢都陰性。

西堤案今也增加3人確診，9日中午用餐染疫客人案17847、Ct值19，職場匡列95人，包括同部門4人和其他部門91人，連同用餐同行1友人共採檢96人全陰性，其中39人自主健康管理。

7日曾到店內用餐坐聯邦銀行員隔壁桌客人案17883、案17884，Ct值分別為20和17，2位通知採檢後確診，立即擴大匡列其同住家人和職場，其中1同住家人就讀東安國中，持續追蹤採檢結果。

鄭文燦說，西堤餐廳群聚感染共釀20人染疫，包括12聯邦銀行同事、3員工和5顧客確診。他說目前西堤案有149位送集中檢疫所隔離，其中陰性40位、採檢陽性員工加顧客有8位，其餘仍待結果，為了確保安全，將追溯7日至12日曾到西堤的客人和相關人員都要採檢，根據訂位資料和簡訊實聯制共有約600人要採檢，會再追蹤擴大，呼籲有相關足跡就主動出來採檢，避免有黑數和隱形傳播鏈。

鄭文燦提到，目前9個社區採檢站已累積採檢1萬7740位，因應中壢後站足跡多，明天將加開東興國中採檢站共10站採檢，目前機場也在進行二、三輪篩檢，因此周一開始，也將增設大園採檢站，監測機場周邊市民健康，總計達11站。

鄭文燦說，全市隔離數字不斷增加，居家隔離加上到集中檢疫所，至今已超過1500位，陸續還會再增加，居家隔離是為了預防有潛伏期問題、避免二採出現陽性，希望及早預防，感謝居家隔離和住進檢疫所民眾的配合。